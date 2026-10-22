Покатилов вошел в ТОП-3 Лиги чемпионов по количеству сейвов - ФОТО

Вратарь бакинского футбольного клуба "Сабах" Стас Покатилов вошел в тройку лучших голкиперов Лиги чемпионов УЕФА по количеству сейвов после трех туров общего этапа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, 33-летний голкипер совершил 18 спасений и занимает третье место по этому показателю. Лидирует в рейтинге вратарь братиславского "Слована" с 20 сейвами, вторую позицию занимает голкипер бельгийского "Брюгге" (19).

В последнем матче против дортмундской "Боруссии" Покатилов вновь отметился своей игрой, однако "Сабах" потерпел поражение со счетом 1:2.

Среди лучших по статистическим показателям оказался и защитник бакинского клуба Аким Зедадка. В трех встречах он 22 раза возвращал владение мячом своей команде и занимает седьмое место в соответствующем рейтинге.

Тем временем в гонке бомбардиров Лиги чемпионов установилось шестивластие. После трех туров по четыре мяча забили Николо Трезольди ("Брюгге"), Луис Суарес ("Спортинг"), Эрмедин Демирович ("Штутгарт"), Гарри Кейн ("Бавария"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") и Серу Гирасси ("Боруссия", Дортмунд).

По три гола на счету Килиана Мбаппе ("Реал"), Усмана Дембеле ("ПСЖ"), Фила Фодена ("Манчестер Сити") и Алексиса Макаллистера ("Ливерпуль").

В списке лучших ассистентов лидирует вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, записавший на свой счет четыре результативные передачи. По три ассиста имеют Арда Гюлер ("Реал"), Усман Дембеле ("ПСЖ"), Дониэлл Мален ("Рома") и еще четыре футболиста.

Отметим, что два из четырех голов Серу Гирасси забил именно в ворота "Сабаха" в матче третьего тура.