В Париже проходит демонстрация на фоне запрета на протесты - ВИДЕО

В Париже стартовала организованная студенческим объединением Interfac демонстрация, несмотря на то, что она была санкционирована буквально за пару минут до начала, передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ.

"На кону стоит попытка подорвать право на протест", - отметил один из членов организации.

Согласно местным СМИ, к ним присоединились представители движения "Желтые жилеты".

Эти демонстрации проходят после заявления президента Эммануэля Макрона, что власти запретят все демонстрации, запланированные на ближайшие дни, кроме тех, которые организуются профсоюзами.