https://news.day.az/world/1868925.html В парламенте Албании произошла драка между депутатами - ВИДЕО В парламенте Албании произошла потасовка между депутатами правящей Социалистической партии и оппозиционной Демократической партии. Как передает Day.Az, об этом сообщает портал CNA. По информации издания, депутаты обменивались оскорблениями, а представители оппозиции заблокировали парламентскую трибуну.
В парламенте Албании произошла драка между депутатами - ВИДЕО
В парламенте Албании произошла потасовка между депутатами правящей Социалистической партии и оппозиционной Демократической партии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает портал CNA.
По информации издания, депутаты обменивались оскорблениями, а представители оппозиции заблокировали парламентскую трибуну. На фоне обострения напряженности между парламентариями вспыхнула драка.
Инцидент произошел на фоне продолжающихся в Тиране антиправительственных протестов студентов и граждан.
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