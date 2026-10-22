В парламенте Албании произошла драка между депутатами - ВИДЕО

В парламенте Албании произошла потасовка между депутатами правящей Социалистической партии и оппозиционной Демократической партии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал CNA.

По информации издания, депутаты обменивались оскорблениями, а представители оппозиции заблокировали парламентскую трибуну. На фоне обострения напряженности между парламентариями вспыхнула драка.

Инцидент произошел на фоне продолжающихся в Тиране антиправительственных протестов студентов и граждан.