В Баку раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад

В Азербайджане раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, возобновлено расследование уголовного дела об умышленном убийстве Хагигат Мамедовой, 1961 года рождения. Преступление было совершено 30 июня 2001 года на территории Насиминского района столицы.

Сотрудники прокуратуры Насиминского района и районного управления полиции провели комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В результате многочисленных мероприятий, включая допросы, а также анализ и сопоставление результатов современных экспертных исследований, удалось установить обстоятельства произошедшего и раскрыть преступление.

На основании собранных доказательств возникли обоснованные подозрения в том, что убийство Мамедовой совершил Ровшан Зейналов, 1976 года рождения, ранее судимый за умышленное убийство. По данным следствия, он умышленно лишил жизни женщину, которая заведомо для него находилась в беспомощном состоянии.

20 октября 2026 года Зейналов был задержан сотрудниками полиции и передан следствию. Прокуратура задержала его в качестве подозреваемого по уголовному делу.

22 октября Ровшану Зейналову предъявили обвинение по статье 120.2.9 Уголовного кодекса Азербайджана - убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Насиминского районного суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу продолжается в прокуратуре Насиминского района.

В Генпрокуратуре отметили, что раскрытие преступлений прошлых лет, установление лиц, причастных к их совершению, и привлечение их к предусмотренной законом ответственности остаются в центре внимания. В этом направлении прокуратура продолжает необходимые мероприятия совместно с соответствующими государственными органами.