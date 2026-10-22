Узбекистан изучает опыт SOCAR в управлении поставками и хранением нефтепродуктов

Делегация руководителей нефтебаз и отраслевых специалистов Узбекистана изучает опыт Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в управлении поставками, хранением и распределением нефтепродуктов, а также розничной реализацией топлива.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении компании "Узбекнефтегаз".

Согласно информации, делегация посетила офис SOCAR Downstream, где специалисты ознакомились с организацией всей цепочки поставок - от транспортировки и хранения нефтепродуктов до их доставки потребителям.

Также были представлены презентации, посвященные продаже топлива, управлению связями с клиентами и государственному регулированию отрасли.

Кроме того, делегация посетила Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева, где ознакомилась с работой центра управления производственными процессами. Специалисты также изучили процедуры контроля качества в лаборатории, аккредитованной на международном уровне.

На нефтебазе, расположенной в 11 километрах от завода, участники делегации наблюдали за процессами приема, хранения и отгрузки нефтепродуктов.

Также делегация осмотрела две автозаправочные станции и нефтебазу SOCAR Petroleum. Специалисты уделили особое внимание операционным процессам, включая обслуживание клиентов, соблюдение требований безопасности и системы учета. Они также обменялись мнениями с азербайджанскими экспертами и получили ответы на технические вопросы.

В "Узбекнефтегаз" сообщили, что делегация планирует внедрить в Узбекистане наиболее эффективные решения и практики, изученные в Баку.