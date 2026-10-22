В Азербайджане сократят сроки казначейских платежей

Азербайджан планирует сократить сроки казначейских платежей до двух часов.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в четверг на конференции, посвященной цифровой трансформации государственных финансов, прошедшей в Баку, передает Day.Az.

Он отметил, что продолжается цифровизация государственного казначейства. Ряд модулей новой модели цифрового казначейства уже введен в эксплуатацию.

"Ранее для осуществления платежей через казначейство требовалось не менее пяти рабочих дней. Сейчас платежи проводятся в течение того же дня. Средний срок составляет 10 часов. Наша цель - в следующем году сократить его до двух часов", - заявил Сахиль Бабаев.

Он добавил, что ведется интеграция казначейской системы с другими электронными системами. Это позволит создать единую цифровую цепочку, охватывающую все этапы - от подписания контракта до проведения платежа и последующего отражения соответствующего актива в реестре государственных активов.

По словам министра, такой подход позволит сформировать единую базу данных государственных активов, повысить точность бухгалтерского учета в государственных органах и обеспечить более эффективное управление финансовыми и нефинансовыми обязательствами.

Следующим этапом станет совершенствование электронной информационной системы бюджета. Благодаря интеграции систем электронных контрактов, электронного казначейства и электронного бухгалтерского учета данные из этих систем будут объединены в единой электронной бюджетной системе.

"Думаю, что благодаря этой интеграции мы сможем обеспечить формирование до 60 процентов государственного бюджета в электронном виде", - подчеркнул министр.

Сахиль Бабаев также рассказал о результатах работы портала подотчётности, созданного для контроля деятельности государственных компаний, мониторинга и совершенствования дивидендной политики.

По его словам, за короткий срок на портале зарегистрировались 1 113 предприятий, которые представили 11 434 отчета.

Министр сообщил, что на основе полученных данных были сформированы утвержденные бюджетные отчеты на 2026 год для 950 государственных компаний, а для 885 предприятий подготовлены прогнозы по дивидендам.

Он отметил, что по итогам проведенного анализа в следующем году впервые предусмотрена выплата дивидендов в государственный бюджет более чем 40 предприятиями. В целом ожидается, что поступления от дивидендов составят около 9 миллионов манатов.

"Это наглядный результат как достижений последних лет в области управления государственными компаниями, так и нового направления и подхода в государственной финансовой политике", - заявил министр финансов.

По словам министра, в Азербайджане с апреля текущего года подписано 7 500 электронных контрактов на общую сумму более 3 миллиардов манатов.

Он отметил, что внедрение системы электронных контрактов позволяет вести полный электронный учет государственных обязательств. Система обеспечивает формирование электронной базы контрактов, заключенных между государственными органами, электронной базы цен и единой системы учёта государственных обязательств.

"Эта система создает для государственных органов прозрачные и оперативные условия работы. Подготовка и подписание контракта через систему электронных контрактов теперь могут занимать всего один рабочий день", - отметил он.

С.Бабаев сообщил, что после внедрения системы электронных контрактов была также обеспечена цифровизация банковских гарантий и их интеграция с соответствующей платформой. В настоящее время авансовые, исполнительные и другие виды банковских гарантий оформляются в электронном виде.

Министр подчеркнул, что цифровизация этого процесса, который ранее занимал от 5 до 10 рабочих дней, позволила сократить временные затраты и ускорить проведение операций.

По его словам, создание механизма электронной приемки-передачи находится на завершающей стадии. В ближайшие дни он будет полностью введен в эксплуатацию. Механизм призван повысить эффективность работы финансовых подразделений и обеспечить единый подход к учету.

Отметим, что при организации Общественного совета при Министерстве финансов Азербайджанской Республики, официальном партнерстве Ассоциации профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана и поддержке Министерства финансов в Баку состоялась конференция на тему "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении".

Участники мероприятия обсудили цифровую трансформацию государственных финансов, перспективы ее развития, эффективное управление финансовыми данными и современные подходы к повышению прозрачности и подотчетности.

В рамках конференции состоялись две панельные сессии на темы "Цифровизация государственных финансов: межсистемная интеграция и новая модель управления" и "Обеспечение устойчивости в управлении данными государственных финансов".