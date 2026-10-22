Азербайджан обсудил с китайской компанией проекты зеленой энергетики - ФОТО

Азербайджан и китайская компания China Datang Overseas Investment обсудили проекты в сфере "зеленой энергетики" общей мощностью 300 МВт.

Как передает Day.Az, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети X.

"В рамках форума по Зеленому энергетическому коридору "Каспийское море - Черное море - Европа" на встрече с председателем правления China Datang Overseas Investment Чжао Юнли мы обсудили проекты солнечной электростанции мощностью 100 МВт и морской ветроэлектростанции мощностью 200 МВт, а также возможности участия компании в проекте "Зеленый энергетический коридор". Мы высоко ценим заинтересованность компании в расширении участия в переходе Азербайджана к "зеленой энергетике" и изучении новых инвестиционных возможностей", - говорится в публикации.

Отметим, что Азербайджан реализует масштабные проекты, направленные на увеличение производства электроэнергии и диверсификацию энергосистемы. Развитие возобновляемых источников энергии является одним из основных приоритетов государственной энергетической стратегии.

В настоящее время совместно с BP, Masdar, ACWA Power, China Gezhouba Group Overseas Investment, SOCAR Green и другими партнерами в стране реализуются крупные инвестиционные проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций.

Ожидается, что в ближайшие годы эти проекты обеспечат ввод новых генерирующих мощностей общей мощностью в несколько тысяч мегаватт. Это позволит сократить внутреннее потребление природного газа и увеличить объемы его экспорта.

По словам министра энергетики Парвиза Шахбазова, благодаря реализации этих проектов планируется довести долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе Азербайджана примерно до 43% к 2035 году.

Министр также отметил, что Азербайджан реализует стратегические проекты, направленные на формирование новой энергетической и инвестиционной платформы между Центральной Азией и соседними регионами. Одной из ключевых инициатив является проект Центральноазиатско-азербайджанского зеленого энергетического коридора.

"Создание Транскаспийского энергетического коридора, который объединит электроэнергетические системы Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, является частью стратегического видения наших стран. Этот проект также открывает широкие возможности для развития Среднего коридора, который будет играть роль моста "зеленой энергетики" между Европой, Азией и Китаем через Каспийское море", - подчеркнул П. Шахбазов.

По его словам, в Баку уже действует совместное предприятие Green Corridor Alliance, которое координирует работы по подготовке технико-экономического обоснования проекта. Эти работы финансируются Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития.

Наряду с этим продолжается работа над проектами Зеленого энергетического коридора "Каспийское море - Черное море - Европа", а также энергетических интерконнекторов Азербайджан - Турция - Европа и Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария.

П. Шахбазов заявил, что зеленые энергетические коридоры формируют геоэкономическую карту будущего. По его словам, эти инициативы будут способствовать не только экспорту электроэнергии, но и развитию цифровых связей, волоконно-оптической инфраструктуры и регионального экономического сотрудничества.