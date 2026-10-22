SOCAR и Eni обсудили расширение совместных проектов в третьих странах

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и итальянская компания Eni обсудили возможности расширения сотрудничества в рамках совместных проектов в третьих странах.

Как передает Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети X.

"В рамках нашего рабочего визита в Италию на встрече с главным исполнительным директором Eni Клаудио Дескальци мы обсудили вопросы расширения партнерства. Рассмотрели участие SOCAR в новых инициативах Eni, а также возможности расширения существующего сотрудничества по совместным проектам в третьих странах. Обменялись мнениями о ходе реализации совместного пилотного проекта по производству биотоплива в Азербайджане, перспективах сотрудничества в сфере энергетического перехода и обмена технологическим опытом", - отметил министр.

Напомним, что 26 сентября SOCAR и Eni S.p.A. обменялись протоколами о завершении сделки по приобретению 10% участия в проекте разработки нефтегазового месторождения Бален в Кот-д'Ивуаре.

По данным SOCAR, после завершения сделки доли участия в проекте распределились следующим образом: Eni - 37,25%, Vitol - 30%, национальная нефтяная компания Кот-д'Ивуара Petroci - 22,75% и SOCAR - 10%.

Eni, в свою очередь, заявила, что продажа доли участия в проекте Бален соответствует стратегии компании по оптимизации портфеля активов в сегменте разведки и добычи. Реализуя доли участия в отдельных проектах, компания стремится ускорить монетизацию результатов геологоразведки.

Eni работает в Кот-д'Ивуаре с 2015 года. Проект Бален стал первым проектом компании по разработке месторождения в этой стране и считается первым офшорным нефтегазовым проектом в Африке с нулевым уровнем выбросов.

Месторождение Бален было открыто в 2021 году - почти через 20 лет после предыдущего коммерческого открытия в Кот-д'Ивуаре. Добыча на нем началась в 2023 году.

Согласно заявлениям компании о производственных показателях первого и второго этапов проекта, суточная добыча превышала 57-62 тысячи баррелей нефти и составляла более 75-78 миллионов кубических футов газа. Ожидается, что после запуска третьего этапа добыча достигнет 150 тысяч баррелей нефти и 200 миллионов кубических футов газа в сутки.

Помимо Балена, Eni открыла месторождения Калао и Южный Калао, выступая их оператором с долей участия в 90%. По данным компании, эти открытия стали крупнейшими в Кот-д'Ивуаре после обнаружения Балена.

Ранее в SOCAR заявили, что приобретение доли участия в проекте Бален обеспечивает выход компании на нефтегазовый рынок Африки и соответствует ее долгосрочной стратегии расширения международной деятельности в области разведки и добычи углеводородов.