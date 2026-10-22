В Азербайджане расширят обмен данными между государством и бизнесом

Формирование культуры принятия решений на основе данных в государственном и частном секторах, усиление интеграции государственных информационных систем и развитие цифровых решений являются одними из основных целей цифровой трансформации в Азербайджане.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Шахин Алиев в четверг на конференции в Баку, посвященной цифровой трансформации государственных финансов, передает Day.Az.

По его словам, одним из ключевых направлений цифровой трансформации является формирование баз данных и обеспечение более оперативного принятия решений на их основе. Наряду с этим предусматривается сокращение использования бумаги за счет полной цифровизации внутренних процессов.

Ш. Алиев отметил, что следующим важным направлением является внедрение решений на базе искусственного интеллекта. На основе данных, формируемых в цифровой среде, планируется автоматизировать процессы, применять агентные ИИ-решения, а также разрабатывать национальные модели искусственного интеллекта и внедрять их в государственных органах.

По его словам, развитие инновационной экосистемы также является одним из ключевых компонентов цифровой трансформации. В этом направлении предусматривается обеспечение доступа участников инновационной экосистемы к услугам, данным и инфраструктурным решениям, создаваемым в государственных системах.

"В результате мы стремимся содействовать разработке инновационных продуктов, развитию местных стартапов, созданию венчурных фондов, привлечению иностранных компаний в Азербайджан, а также расширению национального ИТ-рынка и повышению его экспортного потенциала", - заявил он.

Ш. Алиев подчеркнул, что кибербезопасность также относится к важным направлениям цифровой трансформации. Основная задача заключается в обеспечении безопасности и устойчивости формирующейся цифровой экосистемы.

Говоря о необходимости взаимодействия информационных систем государственных органов, представитель Агентства отметил, что речь идет не только о цифровизации отдельных услуг или создании независимых систем, но и о формировании единой экосистемы.

"Речь идет о создании единой экосистемы, работу над которой необходимо соответствующим образом координировать", - отметил он.

По его словам, согласно законодательству, интеграция государственных информационных систем и ресурсов осуществляется через информационную систему "Электронное правительство". Государственные органы также обеспечивают интеграцию создаваемых ими систем в соответствии с этим подходом. Это позволяет другим ведомствам получать необходимые данные для цифровизации собственных услуг.

Ш. Алиев сообщил, что данные, формируемые государственными органами, могут предоставляться другим государственным органам и представителям частного сектора с согласия граждан. На следующем этапе в рамках сотрудничества с Министерством финансов планируется создать дополнительные возможности для интеграции с частным сектором.

Он добавил, что работающие на рынке ИТ-компании разрабатывают решения на базе искусственного интеллекта и систем ERP (планирования ресурсов предприятия), которые способствуют цифровизации внутренних процессов организаций.

"В таком случае мы обеспечим передачу этих данных компаниям посредством цифровых транзакций. Это позволит компаниям предлагать организациям, работающим на местном рынке, более инновационные решения. В дальнейшем такие решения можно будет экспортировать и на зарубежные рынки", - подчеркнул он.

По словам представителя Агентства, одной из главных целей является формирование культуры принятия решений на основе данных как в государственных органах, так и в частных компаниях. Для этого ведется работа по созданию национальной системы оборота данных.

Он сообщил, что в рамках этой инициативы предусматривается безопасная консолидация данных, относящихся к каждому учреждению, в государственном облаке, а при необходимости - организация безопасного обмена информацией между соответствующими секторами и учреждениями. Такой подход позволит эффективнее решать возникающие задачи и принимать обоснованные решения на основе данных.

Отметим, что при организации Общественного совета при Министерстве финансов Азербайджанской Республики, официальном партнерстве Ассоциации профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана и поддержке Министерства финансов в Баку состоялась конференция на тему "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении".

Участники мероприятия обсудили цифровую трансформацию государственных финансов, перспективы ее развития, эффективное управление финансовыми данными и современные подходы к повышению прозрачности и подотчетности.

В рамках конференции состоялись две панельные сессии на темы "Цифровизация государственных финансов: межсистемная интеграция и новая модель управления" и "Обеспечение устойчивости в управлении данными государственных финансов".