Глава МИД Индии посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетит Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках визита глава МИД Индии проведет ряд встреч.

Кроме того, планируется проведение совместной пресс-конференции Субраманьяма Джайшанкара с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Напомним, что Субраманьям Джайшанкар занимает пост министра иностранных дел Индии с мая 2019 года.