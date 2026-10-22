https://news.day.az/politics/1868868.html Глава МИД Индии посетит Азербайджан Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетит Азербайджан. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках визита глава МИД Индии проведет ряд встреч. Кроме того, планируется проведение совместной пресс-конференции Субраманьяма Джайшанкара с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Глава МИД Индии посетит Азербайджан
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар посетит Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках визита глава МИД Индии проведет ряд встреч.
Кроме того, планируется проведение совместной пресс-конференции Субраманьяма Джайшанкара с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Напомним, что Субраманьям Джайшанкар занимает пост министра иностранных дел Индии с мая 2019 года.
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