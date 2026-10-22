В Баку обсудили бизнес-модель "Зеленого энергетического коридора" - ФОТО

В рамках форума "Зеленый энергетический коридор: от технико-экономического обоснования к реализации" состоялась панельная сессия, посвященная бизнес-модели проекта и инвестиционным возможностям.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

В сессии, прошедшей под модераторством директора по глобальным рынкам и развитию бизнеса компании "CESI" Андреа Меолана, приняли участие генеральный директор компании "SOCAR Green" Эльмир Мусаев, главный исполнительный директор компании "Xlinks" Джеймс Хамфри, управляющий директор компании "Zhero" Микеле Вадора и региональный менеджер компании AFRY-DNV Global Мохаммед Атиф.

На сессии состоялся обмен мнениями по предлагаемой коммерческой модели "Зеленого энергетического коридора", структуры управления проектом, механизмов собственности и участия, дорожной карты развития, а также возможностей участия стратегических инвесторов в капитале.

В обсуждениях особое внимание было уделено роли частного сектора в реализации крупномасштабных проектов энергетической инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности и обеспечению долгосрочной коммерческой устойчивости.