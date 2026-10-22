США начали эвакуацию военных на Ближнем Востоке

США в последние дни начали сокращать военное присутствие на ряде баз на Ближнем Востоке. Вывод части военнослужащих затронул американские объекты в Иордании, Катаре и Кувейте. Об этом 21 октября сообщил телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников и источники, знакомые с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным телеканала, сокращение проводится без публичных объявлений. При этом на базах планируется оставить часть военнослужащих, в том числе отвечающих за противовоздушную оборону.

"Сокращение присутствия стало ответом на сохраняющиеся в регионе угрозы... Переброска американских сил в более безопасные районы является частью планов военного руководства США на случай, если президент США Дональд Трамп решит возобновить масштабные боевые действия против Ирана", - говорится в материале.

Параллельно Вашингтон сокращает численность сотрудников дипломатических представительств в регионе. 21 октября руководителей ряда американских дипмиссий уведомили о необходимости продолжить работу в условиях уменьшенного штата.

Источники NBC News связали происходящее с сохраняющимися угрозами на Ближнем Востоке, в том числе со стороны Ирана. Собеседники телеканала отметили, что нынешние меры напоминают сокращение американского присутствия, предпринятое перед началом военной операции США против Ирана в феврале.