Стало известно, кто рассудит матч "Сабах" - "Карабах"
23 октября "Араз-Нахчыван" встретится с "Габалой", главным арбитром которого назначен Акбер Ахмедов.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, завершится программа 25 октября противостоянием "Сабаха" и "Карабаха".
Мисли Премьер-лига Азербайджана
Первый круг. Девятый тур
23 октября
15:00. "Араз-Нахчыван" - "Габала"
Главный арбитр: Акбер Ахмедов.
Помощники: Вюсал Мамедов, Гюльнура Акберзаде.
Четвертый арбитр: Фарид Гаджиев.
VAR: Ниджат Исмаиллы. AVAR: Тарлан Талыбзаде.
Судейский инспектор: Иманхан Султани.
Представитель АФФА: Ильхам Алиев.
Стадион: Шамахинский городской.
19:00. "Зиря" - "Сумгайыт"
Главный арбитр: Турал Гурбанов.
Помощники: Джамиль Гулиев, Асиман Азизли.
Четвертый арбитр: Ислам Мамедов.
VAR: Камал Умудлу. AVAR: Зохраб Аббасов.
Судейский инспектор: Шахин Джафаров.
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов.
Стадион: Зиринский спортивный комплекс.
24 октября
16:30. "Шафа" - "Кяпаз"
Главный арбитр: Джавид Джалилов.
Помощники: Кямран Байрамов, Муслим Алиев.
Четвертый арбитр: Кямран Алиев.
VAR: Вугар Гасанлы. AVAR: Намиг Гусейнов.
Судейский инспектор: Рамиль Диниев.
Представитель АФФА: Асиф Алиев.
Стадион: SOCAR Polymer Arena.
19:00. "Нефтчи" - "Туран Товуз"
Главный арбитр: Али Алиев.
Помощники: Рахман Имами, Рахиль Рамазанов.
Четвертый арбитр: Эльвин Байрамов.
VAR: Раван Хамзазаде. AVAR: Ширмамед Мамедов.
Судейский инспектор: Асим Худиев.
Представитель АФФА: Зюмруд Агаева.
Стадион: Palms Sports Arena.
25 октября
15:00. "Имишли" - "Шамахы"
Главный арбитр: Рауф Джабаров.
Помощники: Зейнал Зейналов, Керим Зейналов.
Четвертый арбитр: Руслан Гулиев.
VAR: Алияр Агаев. AVAR: Акиф Амирали.
Судейский инспектор: Анар Салманов.
Представитель АФФА: Руфат Амиров.
Стадион: Евлахский городской.
18:00. "Сабах" - "Карабах"
Главный арбитр: Рашад Ахмедов.
Помощники: Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов.
Четвертый арбитр: Эмин Алиев.
VAR: Кямранбей Рагимов. AVAR: Теймур Теймуров.
Судейский инспектор: Рагим Гасанов.
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов.
Стадион: "Далга Арена".
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