https://news.day.az/society/1868890.html ДТП в Гяндже, есть пострадавшие В Гяндже произошло ДТП. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека - Л.Мамедова (1961 г.р.), С.Мамедова (1990 г.р.) и С.Мехтиева (1991 г.р.). Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
ДТП в Гяндже, есть пострадавшие
В Гяндже произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека - Л.Мамедова (1961 г.р.), С.Мамедова (1990 г.р.) и С.Мехтиева (1991 г.р.).
Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
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