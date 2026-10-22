ING ожидает роста международных резервов Азербайджана

Валовые международные резервы Азербайджана, как ожидается, увеличатся с 13,6 млрд долларов в 2025 году до 18,6 млрд долларов в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете нидерландской финансовой группы ING.

Таким образом, в 2026 году валовые международные резервы страны вырастут на 36,76% по сравнению с предыдущим годом. В дальнейшем ожидается их снижение до 17,6 млрд долларов в 2027 году и 15,6 млрд долларов в 2028 году.

Динамика валовых международных резервов Азербайджана за последние десять лет представлена в таблице ниже.

Год Валовые международные резервы, млрд долларов 2016 7,3 2017 7,0 2018 6,7 2019 7,1 2020 7,8 2021 8,3 2022 10,8 2023 13,7 2024 12,7 2025 13,6

"Как и в бюджетной сфере, рост цен на нефть существенно улучшил внешнеэкономические перспективы Азербайджана, компенсировав значительную часть ухудшения, наблюдавшегося в 2025 году. Каждые дополнительные 10 долларов за баррель нефти обеспечивают увеличение годового экспорта примерно на 4% ВВП. В результате в 2026 году профицит текущего счета платежного баланса может превысить 10% ВВП", - говорится в отчете.

В то же время, как отмечают аналитики ING, суверенные активы, эквивалентные 115% ВВП, продолжают расти и обеспечивают значительную защиту от потенциальных внешних шоков.

"Эти резервы остаются главным фактором, поддерживающим привязку курса азербайджанского маната к доллару США и макроэкономическую стабильность в целом. Однако в долгосрочной перспективе сокращение добычи углеводородов и недостаточная диверсификация экспорта, вероятно, будут постепенно снижать профицит внешнего счета", - говорится в материале.