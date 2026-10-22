https://news.day.az/world/1868892.html Во Франции намерены запретить незаконные демонстрации Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении запретить в ближайшие дни демонстрации и собрания, не имеющие законных оснований. Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом он заявил 22 октября после совещания в Елисейском дворце с участием представителей разведывательных служб.

Во Франции намерены запретить незаконные демонстрации

В мире, 22 октября 2026 17:18 (UTC +04:00) 366
Во Франции намерены запретить незаконные демонстрации

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении запретить в ближайшие дни демонстрации и собрания, не имеющие законных оснований.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом он заявил 22 октября после совещания в Елисейском дворце с участием представителей разведывательных служб.

По словам Макрона, префекты будут запрещать демонстрации, организованные лицами, не имеющими на это законных оснований.

При этом для акций, организуемых профсоюзами, предусмотрят альтернативные маршруты. Как отметил французский лидер, эта мера направлена на обеспечение безопасности в городских центрах, в особенности вблизи магазинов и общественных зданий.

Комментируя события минувшей субботы, Макрон обвинил радикальные левые группировки в попытках свержения Республики. По его словам, они прибегали к насилию и организовывали заранее спланированные акции. Президент также сообщил о принятии жестких мер в отношении других противоправных действий.

Кроме того, Макрон заявил, что в понедельник премьер-министр и члены правительства встретятся со студентами и школьниками, преподавателями, представителями профсоюзов, объединений работодателей, органов местного самоуправления и парламента. В ходе встречи планируется обсудить, в частности, законные требования молодежи.

Напомним, что во время массовых протестов во Франции 17 октября были зафиксированы случаи насилия, грабежей и вандализма. Очередные акции запланированы на субботу, 24 октября.

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Баку и Джакарта согласовали подходы к подготовке саммита ОИС - ФОТО 21 октября 15:40 (UTC+04), Политика 1 308
Türk dövləti əlifbasını dəyişir - Qanun imzalandı 21 октября 15:34 (UTC+04), Azərbaycanca 1 332
Узбекистан и Азербайджан реализуют проект по добыче золота в Кашкадарье - Шавкат Мирзиёев 21 октября 15:29 (UTC+04), Экономика 1 289
В Азербайджане проходят первенства страны по прыжкам на батуте и тамблингу 21 октября 15:16 (UTC+04), Спорт 635
В Азербайджане начинается вакцинация против гриппа 21 октября 15:09 (UTC+04), Общество 5 378
Стартап, поддерживаемый PASHA Holding, начинает сотрудничество с Referans Medical Group 21 октября 15:04 (UTC+04), Экономика 9 065
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Самарканде с первой леди Зимбабве 21 октября 14:59 (UTC+04), Официальная хроника 10 713
Азербайджанские бренды пользуются спросом в Эстонии 21 октября 14:55 (UTC+04), Экономика 1 382
Bakıda torpaq almaq lüksə çevrilir - Qiymətlər necədir? - VİDEO 21 октября 14:54 (UTC+04), Azərbaycanca 1 279
В Азербайджане отметили роль частного сектора в сохранении семейных ценностей 21 октября 14:47 (UTC+04), Общество 629
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия в Самарканде Всемирного саммита на тему инвестиций в благополучие детей - ФОТО 21 октября 14:30 (UTC+04), Официальная хроника 9 201
В Азербайджане к ряду предпринимателей применены финансовые санкции 21 октября 14:22 (UTC+04), Экономика 1 362
Зангилан в красках, музыке и улыбках: как прошел первый День города - ФОТО 21 октября 14:08 (UTC+04), Культура 663
ЕС предложил построить прямую пассажирскую железнодорожную линию к СЭЗ Алят 21 октября 13:57 (UTC+04), Экономика 1 371
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В Buta Gallery откроется экспозиция "Два взгляда. Один мир", объединяющая произведения Эльшана Караджи и Намига Мамедова 21 октября 13:50 (UTC+04), Культура 678
В Ашхабаде прошел первый день международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана - 2026" - ФОТО 21 октября 13:37 (UTC+04), Экономика 2 445
Азербайджан запретил въезд в страну десяткам граждан Турции 21 октября 13:25 (UTC+04), Политика 8 438
В Азербайджане задержали строителя, присвоившего свыше миллиона манатов клиентов 21 октября 13:23 (UTC+04), Общество 3 794
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