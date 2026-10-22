Во Франции намерены запретить незаконные демонстрации

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении запретить в ближайшие дни демонстрации и собрания, не имеющие законных оснований.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом он заявил 22 октября после совещания в Елисейском дворце с участием представителей разведывательных служб.

По словам Макрона, префекты будут запрещать демонстрации, организованные лицами, не имеющими на это законных оснований.

При этом для акций, организуемых профсоюзами, предусмотрят альтернативные маршруты. Как отметил французский лидер, эта мера направлена на обеспечение безопасности в городских центрах, в особенности вблизи магазинов и общественных зданий.

Комментируя события минувшей субботы, Макрон обвинил радикальные левые группировки в попытках свержения Республики. По его словам, они прибегали к насилию и организовывали заранее спланированные акции. Президент также сообщил о принятии жестких мер в отношении других противоправных действий.

Кроме того, Макрон заявил, что в понедельник премьер-министр и члены правительства встретятся со студентами и школьниками, преподавателями, представителями профсоюзов, объединений работодателей, органов местного самоуправления и парламента. В ходе встречи планируется обсудить, в частности, законные требования молодежи.

Напомним, что во время массовых протестов во Франции 17 октября были зафиксированы случаи насилия, грабежей и вандализма. Очередные акции запланированы на субботу, 24 октября.