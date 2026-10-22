Раскрыты показатели экспорта фруктов и овощей из Азербайджана за 8 месяцев

В январе-августе 2026 года первые пять мест в экспорте фруктов и овощей из Азербайджана в стоимостном выражении заняли Россия, Италия, Германия, Беларусь и Грузия.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно информации, за первые восемь месяцев текущего года из Азербайджана в общей сложности было экспортировано 540,9 тысячи тонн фруктов и овощей на сумму 637,1 миллиона долларов США.

За этот период в Россию было отправлено 462,2 тысячи тонн продукции на сумму 529,5 миллиона долларов. Доля России в общей стоимости экспорта фруктов и овощей из Азербайджана составила 83,1%.

В Италию было экспортировано 2 тысячи тонн на сумму 27,7 миллиона долларов, Германию - 1,2 тысячи тонн на сумму 17,4 миллиона долларов, Беларусь - 12,7 тысячи тонн на сумму 13,9 миллиона долларов, Грузию - 31,5 тысячи тонн фруктов и овощей на сумму 10 миллионов долларов. Доли этих стран в общей стоимости экспорта составили соответственно 4,3%, 2,7%, 2,2% и 1,6%.

В число основных товаров, экспортируемых в Россию, вошли томаты, персики и нектарины, клубника, ядра фундука и яблоки. В эту страну было отправлено 134,5 тысячи тонн томатов на сумму 160,8 миллиона долларов, 61 тысяча тонн персиков и нектаринов на сумму 85,2 миллиона долларов, 55,3 тысячи тонн клубники на сумму 81,5 миллиона долларов.

Весь экспорт в Италию - 2 тысячи тонн продукции на сумму 27,7 миллиона долларов - составили ядра фундука. В Германию также в основном экспортировался этот продукт: 1,1 тысячи тонн на сумму 17,2 миллиона долларов.

В экспорте в Беларусь в стоимостном выражении преобладали томаты и картофель, а в экспорте в Грузию - лук и томаты.

По данным министерства, по итогам 2025 года в первую пятерку экспорта фруктов и овощей из Азербайджана вошли Россия, Германия, Турция, Украина и Беларусь. В прошлом году из страны в общей сложности было экспортировано 846 тысяч тонн фруктов и овощей на сумму 901,5 миллиона долларов.

В течение года в Россию было отправлено 704,7 тысячи тонн продукции на сумму 696,5 миллиона долларов, в Германию - 3,9 тысячи тонн на сумму 40,8 миллиона долларов, в Турцию - 28,4 тысячи тонн на сумму 31,3 миллиона долларов, в Украину - 31,1 тысячи тонн на сумму 27,5 миллиона долларов, а в Беларусь - 19 тысяч тонн продукции на сумму 22 миллиона долларов. Доли этих стран в общей стоимости экспорта составили соответственно 77,3%, 4,5%, 3,5%, 3% и 2,4%.