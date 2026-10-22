В Азербайджане разъяснили правила восстановления трудовых пенсий

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана разъяснил правила восстановления и повторного назначения ранее назначенных трудовых пенсий.

Как передает Day.Az, ранее назначенная трудовая пенсия по инвалидности вследствие общего заболевания подлежит восстановлению, если с момента прекращения ее выплаты из-за истечения срока инвалидности прошло не более пяти лет.

Отмечается, что если инвалидность устанавливается повторно по истечении более пяти лет, трудовая пенсия по инвалидности назначается на общих основаниях. При этом сроки восстановления ранее назначенной пенсии по инвалидности, выплата которой была прекращена по другим причинам, не ограничиваются.

Восстановление и повторное назначение ранее назначенных трудовых пенсий осуществляются в электронном порядке. Если предоставить услугу таким способом невозможно, граждане могут обратиться в соответствующие структурные подразделения Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения или центры Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST). Для этого гражданин или его представитель должен лично обратиться в соответствующее учреждение, предоставив необходимые документы.

"Получателями данной услуги являются граждане Азербайджанской Республики, а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Азербайджанской Республике.

Обращения по вопросам восстановления и повторного назначения ранее установленных трудовых пенсий рассматриваются в соответствии с требованиями законодательства, после чего принимается соответствующее решение. Так, если со дня прекращения выплаты трудовой пенсии в связи с истечением срока инвалидности прошло не более пяти лет, пенсия по инвалидности восстанавливается.

Если инвалидность устанавливается повторно по истечении более пяти лет, право гражданина на получение трудовой пенсии по инвалидности пересматривается. При наличии соответствующих оснований пенсия назначается повторно. Если же право на трудовую пенсию отсутствует, принимается решение об отказе в ее назначении. Об этом заявителю направляется соответствующее уведомление по одному из каналов связи, указанных в обращении", - говорится в сообщении ГФСЗ.