https://news.day.az/world/1868936.html

В Китае произошло сильное землетрясение

На юго-западе Китая, в Тибетском автономном районе, произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Геологическая служба США. На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.