https://news.day.az/world/1868936.html В Китае произошло сильное землетрясение На юго-западе Китая, в Тибетском автономном районе, произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Геологическая служба США. На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
В Китае произошло сильное землетрясение
На юго-западе Китая, в Тибетском автономном районе, произошло землетрясение магнитудой 7,0.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Геологическая служба США.
На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре