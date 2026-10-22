Азербайджан и Норвегия провели политконсультации
22 октября в городе Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Королевства Норвегия.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
Было отмечено, что азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а норвежскую - государственный секретарь министерства иностранных дел Эйвинд Вад Петерссон.
В рамках консультаций было рассмотрено текущее состояние политических связей между Азербайджаном и Норвегией и отмечена важность обеспечения устойчивости двустороннего диалога. В ходе консультаций были рассмотрены возможности расширения сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, научно-образовательной сферах. В то же время обсуждены перспективы сотрудничества в рамках стратегических энергетических и транспортных проектов, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана.
Также была подчеркнута важность расширения договорно-правовой базы, уделено внимание вопросам связей и взаимодействия в рамках международных организаций, а также взаимной поддержки кандидатур.
Была предоставлена информация о текущей ситуации в регионе, работе, проводимой в направлении нормализации азербайджано-армянских отношений, а также о масштабных мерах по восстановлению, реконструкции и разминированию, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях.
Наряду с этим, состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
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