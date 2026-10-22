В МИД Азербайджана состоялась встреча со слушателями курса Национального университета обороны - ФОТО
22 октября в министерстве иностранных дел состоялась встреча со слушателями "Академического курса стратегических исследований и управления государственной обороной" Национального университета обороны Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
Отмечено, что на встрече начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде выступил с докладом на тему "Приоритеты внешней политики Азербайджана" и ответил на многочисленные вопросы участников.
Затем слушателям курса была представлена информация о рабочем процессе министерства иностранных дел.
В курсе принимают участие 29 представителей министерства обороны и других государственных структур Азербайджана, а также из Турции, Пакистана и Казахстана.
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