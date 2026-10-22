Братство Азербайджана и Турции нерушимо – провокаторам указали на место

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Никто не мог и предположить, что провокации в определенных кругах Турции дойдут до такой степени, что в "черном списке" МИД Азербайджана появятся турецкие имена. К сожалению, это произошло. Провокаторы, стремящиеся нанести как можно больше ущерба отношениям двух государств, перешли все возможные красные линии Азербайджана, которые непозволительно переходить даже самым близким друзьям.

Азербайджанский МИД сообщил, что 31 гражданин Турции объявлен нежелательным лицом и этим лицам запрещен отныне въезд в страну. Среди них - политики, депутаты, журналисты, блогеры, религиозные деятели, телеведущие и даже бывший футбольный арбитр. Компания разношерстная, но объединенная общим порывом навредить. Все, кого не устраивало то, как и чем живет Азербайджан, подали голоса и дезавуировались. Мы с сожалением обнаружили, что в братской стране достаточно тех, для кого понятие братства заканчивается там, где начинается радикальная муть. А радикальная муть, как известно, всегда старается выплеснуться наружу и затопить здоровые территории. Это в Азербайджане уже видели в прежние годы с иранской стороны. Но никогда не подумали бы, что увидят подобное со стороны турецких деятелей и медиа.

Есть провокаторы, которые считают, что Азербайджан не имеет права на собственное мнение и собственные интересы, что он должен менять свое государственное устройство, чтобы "подходить" кому-то в братья, причем, исключительно в младшие. Радикальная муть настолько затуманивает разум, что современные технологии превращаются в самое что ни на есть смертоносное оружие. Гибридная война против Азербайджана в социальных сетях велась всегда. Есть много тех, кто не может переварить его успехи и мается собственным "величием" и спесью. Те тридцать с хвостиком турецких граждан, что оказались в списке нежелательных лиц, смотрят на регион как раз через эту призму. Они ограничены узким мышлением и не выносят тех, кто желает мыслить широко.

Никто не может запретить турецкому журналисту или ограниченному в своих представлениях богослову высказывать критику в адрес Баку. Это их право. Но когда эта критика переходит границы и превращается в публичные призывы к религиозной розни, насильственному изменению конституционного строя в другой стране и ее радикализации, ситуация меняется. Меры в отношении указанных лиц приняты не потому, что они критиковали Азербайджан, а потому, что призывали к его дестабилизации и разрушению. Пользуясь ситуацией, эти деятели в соцсетях и на различных платформах в Сети выплеснули то, что давно копилось. Говорится обо всем этом не на собственной кухне, а в Интернет-пространстве, чтобы довести до внимания радикальных сил и провокаторов в самом Азербайджане, дать понять, что в Турции у них есть "братья по разуму".

Азербайджан - светская страна, всегда позиционировавшая себя как стратегического партнера, союзника, друга и брата Турции. В том, что и в Турции смотрят на Азербайджан с той же точки зрения, у нас никогда не было сомнений. Именно поэтому 31 деятель отправлен в "бан". А еще семеро ранее были объявлены в международный розыск.

В понедельник Генпрокуратура Азербайджана сообщила о продолжении расследования уголовного дела по факту публичных призывов, направленных на насильственное изменение конституционного строя Азербайджанской Республики и разжигание религиозной ненависти и вражды. Дело было возбуждено 16 октября по статьям 281.2, 283.2.1 и 167-3.1 Уголовного кодекса.

Прежде, чем принять такое решение, соответствующие службы досконально изучили контекст призывов и заявлений, способы доведения их до общественности, характер аудитории и другие факторы. Некоторые из объявленных в розыск лиц засветились радикально-религиозными призывами к свержению власти в Азербайджане не только в соцсетях, но и на акциях, устроенных в октябре перед дипломатическими миссиями нашей страны в Турции.

Кто-то думает, что призывы в Фейсбуке или Инстаграме - это как бы просто детская шалость, которая не влечет за собой никакой ответственности. Но если посмотрим на происходящие сегодня в европейских странах беспорядки, то ощущение "детской шалости" исчезает. Погромы в городах Европы, происходившие практически в одно и то же время, тоже координировались в соцсетях. В век высоких технологий есть много удобных способов на удалении координировать хаос, натравливать народы друг на друга и подтачивать целостность обществ.

Генпрокуратура Азербайджана пояснила, что подготовка и распространение призывов подобного характера через интернет-ресурсы, социальные сети, видеоплатформы и другие средства электронной коммуникации влекут установленную законом ответственность.

Пока что никто из объявленной в международный розыск "семерки" не проявил благоразумия. Хотя у них перед глазами есть хороший пример того, что прийти к истине никогда не поздно. Ранее в международный розыск за экстремистские призывы был объявлен турецкий журналист Джелал Чифтчи. В его отношении было возбуждено уголовное дело в связи с призывами к насильственному захвату власти в Азербайджане и разжиганием религиозной вражды. Объявление в розыск встряхнуло Чифтчи и напомнило о некоторых вещах, о которых никто не должен забывать. Баку уже не раз доказывал, что слов на ветер не бросает и умеет добиваться своего. Поразмыслив, что мечты о радикальном перевороте в Азербайджане не стоят тех проблем и ограничений, которые могут его ожидать, журналист публично принес извинения азербайджанскому народу и государству.

"Я сожалею о той обиде и огорчении, которые мои заявления вызвали в братском Азербайджане. За то, что мои выражения вышли за рамки моих намерений, я открыто и искренне прошу прощения у азербайджанского государства и народа Азербайджана. С уважением прошу принять мои искренние извинения", - написал он в соцсети Х.

Думается, извинения будут приняты.

Менее всего в Азербайджане хотели бы указывать в подобных делах имена граждан Турции. И экстремистские призывы, озвученные на турецком, намного больнее для азербайджанской стороны, чем если они произносятся на любом другом языке. Азербайджан привык к клеветническим акциям, давлению и антиазербайджанским кампаниям. Но то, что он готов пропустить мимо ушей от посторонних, от братской страны не пропустит. Потому что Турция, турецкий язык и турецкая культура слишком близки азербайджанскому народу, вошли в каждый дом и стали, можно сказать, частью нас самих.