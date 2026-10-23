Могут ли в школах ограничить доступ к другим соцсетям?

Как сообщалось ранее, в школах Азербайджана ограничили доступ к TikTok. Кроме того, в учебных заведениях также ограничен доступ к страницам, содержащим более 200 видов вредоносного контента.

Какие новые ограничения могут быть введены в школах в ближайшее время и какие из них необходимы?

Как сообщает Day.Az, эксперт в сфере образования Эльчин Эфенди в комментарии Globalinfo.az заявил, что ограничения на использование TikTok действуют еще с прошлых лет.

"В этом году правила были дополнительно ужесточены. Кроме того, в образовательных учреждениях приняты меры по ограничению доступа к более чем 200 публикациям с вредоносным содержанием, в том числе связанным с употреблением наркотических веществ, преступлениями и неэтичными видеоматериалами. Это необходимое и правильное решение", - отметил эксперт.

По словам Эльчина Эфенди, учащимся запрещено пользоваться мобильными телефонами во время уроков.

"Наряду с этим правилом ограничение доступа к определенному контенту также направлено на то, чтобы предотвратить просмотр школьниками вредоносных публикаций. Одним из факторов, обусловивших необходимость введения таких ограничений, стали случаи, когда учащиеся снимали сцены насилия в отношении друг друга и публиковали их в TikTok.

Ожидается, что в будущем ограничения коснутся не только TikTok, но и других социальных сетей, содержащих контент, который может быть вреден для школьников. В целом меры, принимаемые в этом направлении, имеют большое значение. Основное внимание учащихся должно быть сосредоточено на науке и образовании, а сами школьники должны развиваться в этих сферах", - подчеркнул эксперт.