Астрономы заглянули в первые пять минут существования Вселенной

Астрономы Университета Миннесоты с коллегами измерили, сколько гелия родилось в первые пять минут существования Вселенной, с небывалой точностью около 0,5% - и по этому числу уточнили количество типов нейтрино в ранней Вселенной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal.

Почти весь гелий во Вселенной образовался не в звездах, а в первые минуты после Большого взрыва, когда она была горячей и плотной. Его доля - чувствительный "свидетель" условий той эпохи, поэтому точное измерение позволяет проверять физику ранней Вселенной. Прежние оценки были втрое грубее.

Чтобы добиться точности, ученые выбрали 15 нетронутых, маленьких и далеких галактик, в которых вещество почти не "загрязнено" продуктами звезд, и потратили на наблюдения 130 часов на Большом бинокулярном телескопе. В спектрах совместно разобрали более десяти линий гелия и 15 линий водорода.

"Это физический эксперимент грандиозного масштаба и одно из крупнейших открытий за все мои 40 лет в науке", - сказал руководитель работы Эван Скиллман. По его словам, команда еще в заявке обещала точность в полпроцента - и достигла ее.

Полученная доля гелия согласуется с тем, что во Вселенной три типа (поколения) нейтрино, как и предсказывает стандартная модель физики частиц, и не оставляет много места для гипотетических "лишних" сортов этих частиц. Так наблюдения за далекими галактиками помогают проверять самые фундаментальные законы природы - и то, что происходило спустя считаные минуты после рождения Вселенной. Это редкий случай, когда события первых минут космоса удается проверять не умозрительно, а по реальному свету далеких галактик. В дальнейшем команда рассчитывает повысить точность еще сильнее и плотнее сопоставить наблюдения с предсказаниями о составе ранней Вселенной.