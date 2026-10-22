Развод за чужой счет: семьдесят две страницы для Пашиняна

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

7 августа 2026 года в Чолпон-Ате Никол Пашинян произнес фразу, достойную фронтона армянского правительства: "Мы понимаем, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно". Понимать он понимал. Платить не собирался. Ереван годами отрабатывал изящную схему: политически переселиться в Брюссель, а кормиться из московского котла. Развод объявлен, но содержать семью обязан бывший супруг. 20 октября Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан положили перед этой семьей семьдесят две страницы доклада, переведя европейские мечтания Армении с языка деклараций на язык бухгалтерии.

Отправная точка - закон № ЗР-70 "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз". Национальное собрание приняло его 26 марта 2025 года 64 голосами против семи, президент Ваагн Хачатурян подписал 4 апреля. Мелочь оставили за кадром: заявки в Брюссель Армения не подавала, статуса кандидата не имеет, гарантий членства не получала.

Статья 118 Договора о ЕАЭС знает лишь добровольный выход, исключения в нем нет. Составители доклада нашли другую дверь - статью 60 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, по которой существенное нарушение многостороннего договора одной стороной позволяет остальным единогласно приостановить его действие в отношениях с нарушителем, а само нарушение выводится из статьи 3, обязывающей членов воздерживаться от мер, угрожающих целям Союза. Признаю, конструкция уязвима: декларация о европейском выборе еще не доказывает существенного нарушения. Приостановление предлагается до референдума о выборе союза, а без референдума срок не ограничен ничем.

В декабре 2016 года четыре основателя МЕРКОСУР без согласия Каракаса приостановили членство Венесуэлы, хотя процедуры исключения учредительные документы блока не содержали, а в марте 2022 года Совет Европы исключил Россию, не спрашивая мнения Москвы. Клуб, правила которого ты публично отверг, не обязан держать для тебя кресло.

Цифры доклада написаны без анестезии. В 2025 году на страны Союза пришлось 37,8 процента внешней торговли Армении, или 7,99 млрд долларов, а при приостановлении оборот сожмется до 3,55 млрд. Экспорт в ЕАЭС упадет с 3,17 млрд до 1,08 млрд долларов, а реэкспорт, на котором после 2022 года держалась изрядная часть армянского "экономического чуда", обвалится более чем на 90 процентов. ВВП лишится 15,6 процента, около 4,6 млрд долларов. Инфляция прибавит 14,9 процентного пункта, потребление сократится на 14,6 процента. Для масштаба: в кризисном 2009 году армянская экономика потеряла около 14 процентов, в ковидном 2020-м - 7,2. Переводы из России, составившие в прошлом году 3,88 млрд долларов, усохнут до 1,8 млрд. Почти 127 тысяч армянских трудовых мигрантов лишатся единого рынка труда.

Доклад следует читать с поправкой на автора. Обвинение и экспертиза подписаны здесь одними руками, а модель исходит из того, что Армения потеряет все преференции разом и не найдет компенсации ни на одном рынке. Впрочем, Путин после визита в Казахстан говорил о потере до 14 процентов армянского ВВП от одного лишь подорожания энергоносителей. Обе оценки рождены в Москве, но гиперболой их не назовешь. Газовая строка в модели не нуждается: цена вырастет со 177,5 до примерно 300 долларов за тысячу кубометров, и при прежних объемах счет за импорт поднимется с 389 до 657,5 млн долларов. Школьная арифметика.

1 сентября в Бишкеке Путин назвал стремление Армении в ЕС ее законным правом и тут же провел черту: закон о вступлении в другую организацию "означает заявление о выходе из нашей". Пашинян неделей раньше пообещал парламенту, что референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС "обязательно состоится". Только не сейчас. Сначала заявка, потом ответ Брюсселя, потом дорожная карта и лишь после этого голосование.

В Баку этот график узнают сразу: точно так же Ереван обращается с конституционным референдумом, от которого зависит мирный договор с Азербайджаном. Текст парафирован 8 августа 2025 года в Белом доме, но не подписан: преамбула армянской Конституции ссылается на Декларацию о независимости 1990 года с ее "воссоединением" Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Сегодня, 21 октября, глава МИД Армении Арарат Мирзоян изложил позицию Баку точнее любого азербайджанского дипломата: Азербайджан не подпишет договор, пока Конституция остается прежней. Шестью днями раньше Пашинян выразил надежду подписать мир до 2031 года.

Горизонт отодвинут на пять лет.

У осторожности премьера есть арифметическое объяснение: на выборах 7 июня "Гражданский договор" не получил двух третей мандатов, без которых новая Конституция до референдума не дойдет. Оба референдума откладываются по одной причине: каждый заставил бы Армению вслух ответить, в каких границах и в каком экономическом пространстве она собирается жить.

Я хорошо помню 3 сентября 2013 года, когда Серж Саргсян после встречи с Путиным в Москве объявил о вступлении в Таможенный союз, хотя за несколько недель до Вильнюса Армения считалась готовой парафировать соглашение об ассоциации с ЕС. Разворот занял дни. В январе 2015 года Армения стала полноправным членом ЕАЭС, а 24 ноября 2017-го подписала с Брюсселем CEPA, скроенное так, чтобы не задеть евразийских обязательств. Закон 2025 года перешел черту, которую CEPA аккуратно обходил.

Справедливости ради отметим, что евразийская сторона тоже не безупречна: российские ограничения на ввоз армянских товаров противоречат правилам самого Союза, а авторы доклада забыли, что железные дороги Армении находятся в концессии у дочерней структуры РЖД, газотранспортная система принадлежит "Газпром Армения", и приостановление ударит по этим активам.

Азербайджан прошел между двумя полюсами, не вступив ни в один блок. 22 февраля 2022 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в Москве Декларацию о союзническом взаимодействии с Россией, а 18 июля в Баку появился меморандум о стратегическом энергетическом партнерстве с ЕС. Ни одна подпись не потребовала отказа от другой. Суверенитет, не заложенный ни в одном блоке, не приходится выкупать.

Армения не граничит ни с одним государством Союза, единственная дорога в Россию идет через грузинский Верхний Ларс. Второй путь открылся ровно год назад, 21 октября 2025 года, когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии ограничений на транзит грузов в Армению. К концу апреля 2026 года через нашу территорию прошло более 25 тысяч тонн российского зерна. Член ЕАЭС получает российский хлеб через страну, в ЕАЭС не входящую. Маршрут Трампа через Зангезур способен превратить армянский юг из тупика в транзитную артерию, только для этого нужен подписанный мир.

Мой прогноз конкретен. В декабре Высший Евразийский экономический совет решения о приостановлении не примет: доклад возьмут к сведению и привяжут срок к референдуму. Голосование о приостановлении состоится не раньше второго квартала 2027 года. Мирный договор до 31 декабря 2026 года подписан не будет. Открытым остается один вопрос: готова ли Москва ударить по Армении, задев собственную железную дорогу и собственную трубу? Ответа в семидесяти двух страницах нет.

14 апреля 2026 года со станции Баладжары ушел состав из двадцати двух цистерн с дизельным топливом. Путь лежал через Беюк-Кесик и Грузию. Маршрут длинный, но работает. Укоротить его может одна подпись, а подпись ждет того же, чего ждут Москва, Минск, Астана и Бишкек, - референдума в Ереване. Пашинян откладывает его, как откладывает все, за что придется отвечать лично. Счет на семьдесят две страницы выписан, однако, не на него. Оплачивать его будет пенсионер, который этой зимой откроет квитанцию за газ, и семья, не дождавшаяся перевода из России. Европейскую мечту им продали в кредит. Проценты начислены.