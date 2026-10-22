Председатель ОАО «Нахчыван Агросервис» арестован

Председатель правления ОАО "Нахчыван Агросервис" Джавид Агамалиев арестован.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, решением Нахчыванского городского суда в отношении Джавида Агамалиева избрана мера пресечения в виде ареста на четыре месяца.

Отметим, что он подозревается в присвоении государственных средств. Джавид Агамалиев был задержан прокуратурой в качестве подозреваемого. Ему предъявлено обвинение по статье 179 (Присвоение) Уголовного кодекса.