Совет по медиа Азербайджана предупредил о дезинформации в турецких СМИ и соцсетях

Распространение в некоторых турецких СМИ и социальных сетях необоснованных утверждений о якобы начале массовых арестов в Азербайджане в связи с хиджабом и о том, что люди по этой причине покидают страну, является наглядным примером дезинформации, направленной на манипулирование общественным мнением и формирование ложного представления о нашей стране путем эксплуатации религиозных чувств.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Совета по медиа и вещанию Азербайджана.

Отмечается, что участие отдельных политических и общественных деятелей в распространении подобной ложной информации и представление необоснованных утверждений в оскорбительной форме противоречит их общественной ответственности и является неприемлемым проявлением злоупотребления способностью влиять на аудиторию.

"Совет по медиа и вещанию Азербайджана решительно осуждает распространение ложной информации о стране, призывает представителей СМИ, политических и общественных деятелей действовать ответственно при распространении информации, а общественность - критически относиться к подобным публикациям, проверять информацию из надежных источников и не становиться посредниками в распространении дезинформации", - подчеркивается в заявлении.