Технологии, а не ограничения: оборонные перспективы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Азербайджан обладает прекрасными перспективами для расширения военно-технического сотрудничества с ведущими странами мира. Причем речь идет уже не только о закупках современных вооружений, но и о совместном производстве, обмене технологиями, создании предприятий и формировании новых промышленных цепочек. Наиболее интересным направлением в этом отношении выглядит взаимодействие Азербайджана, Турции и Соединенных Штатов, потенциал которого способен принести ощутимые результаты всем трем государствам.

О возможностях такого сотрудничества заявил глава комитета по оборонной, авиационной и космической промышленности TABA-AmCham Мерт Юнсал, выступая на Евразийском саммите по инвестициям и налаживанию деловых контактов в Баку. По приведенным им данным, объем операций в оборонно-промышленной сфере между Азербайджаном и Турцией составляет от 160 до 197 миллионов долларов, а между Турцией и США - от 1,2 до 1,4 миллиарда долларов. При этом финансовый объем оборонного взаимодействия непосредственно между Вашингтоном и Баку публично не раскрывается.

Эти цифры демонстрируют, насколько различается масштаб уже существующих связей и какой потенциал еще предстоит реализовать. Турция располагает развитой оборонной промышленностью, США обладают колоссальными технологическими и финансовыми ресурсами, а Азербайджан заинтересован в дальнейшем укреплении собственных вооруженных сил и развитии национального военно-промышленного комплекса. Объединение этих возможностей способно создать дополнительные преимущества для каждой из сторон.

Особенно показательным событием стала прошедшая недавно в Баку VI Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2026. В этом году она запомнилась участием американских компаний. Впервые на выставке были представлены такие крупные производители и технологические компании, как Northrop Grumman, Lockheed Martin, SIG SAUER, Vantor и Ondas. Всего в выставках ADEX и Securex Caspian участвовали около 280 компаний и организаций из 30 стран. Турция при этом сохранила наиболее широкое иностранное представительство, включавшее ASELSAN, Roketsan, Baykar, Turkish Aerospace Industries и Havelsan. (ADEX)

Сам факт столь представительного участия американского бизнеса важен для Азербайджана. Ведь международная оборонная выставка - это не только возможность увидеть новейшие образцы вооружений и техники. Она создает площадку для переговоров, установления деловых контактов, обсуждения возможных контрактов и оценки перспектив совместных проектов.

Американские компании представляют интерес не только как поставщики вооружений. Современная оборонная промышленность охватывает спутниковые технологии, системы связи, разведывательные решения, электронные компоненты, программное обеспечение, беспилотные платформы и средства управления. Для страны, которая стремится развивать собственное производство и одновременно поддерживать высокий уровень боеготовности армии, доступ к подобным технологиям имеет стратегическое значение.

Азербайджан заинтересован не только в приобретении готовой продукции, но и в освоении технологий, которые позволят ему самостоятельно производить больше современных образцов вооружений и обслуживать их на протяжении всего жизненного цикла. Возможная кооперация с американскими и турецкими предприятиями при этом не должна рассматриваться как выбор между двумя направлениями. Напротив, их технологические возможности могут дополнять друг друга, если это допускают условия экспортного контроля, совместимость систем и коммерческие интересы участников.

Для Баку принципиально важно сохранять свободу выбора партнеров и не зависеть исключительно от одного поставщика. Именно такая диверсификация позволяет учитывать изменения международной обстановки, конкуренцию производителей и потребности национальной армии. Азербайджан уже продемонстрировал, что способен проводить такую политику на практике.

Показательный пример - объявленный израильской компанией Elbit Systems 19 октября контракт стоимостью около 235 миллионов долларов на поставку реактивных систем залпового огня PULS и высокоточных ракет EXTRA-MR неназванному европейскому заказчику. Сама компания в первоначальном сообщении не назвала покупателя, однако израильские издания Globes и Calcalist идентифицировали его как Азербайджан. Контракт рассчитан на три года и предусматривает поставку пусковых установок и ракет, дальность действия которых, согласно опубликованным характеристикам EXTRA-MR, достигает 80 километров. (Elbit Systems; Globes)

Этот пример показывает, насколько важна для Азербайджана возможность выбирать наиболее подходящие решения на международном рынке. Развитие связей с Израилем не исключает сотрудничества с Турцией или США, как и приобретение американских технологий не должно становиться препятствием для взаимодействия с другими производителями. Напротив, чем шире круг надежных партнеров, тем больше у Баку возможностей сопоставлять стоимость, технические характеристики, сроки поставок и перспективы последующего обслуживания.

На этом фоне особенно нелепо выглядят попытки отдельных американских законодателей добиться отказа от действующего механизма приостановления ограничений, предусмотренных 907-й поправкой, в отношении Азербайджана. Напомню, что в начале октября представители Конгресса, выступающие за армянскую повестку, вновь потребовали от администрации США не продлевать соответствующее освобождение от ограничений.

Но в нынешних условиях Вашингтону следовало бы смотреть на этот вопрос не через призму лоббистских кампаний, а исходя из собственных стратегических интересов. Тем более что в феврале нынешнего года Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства, в которой прямо предусмотрено расширение взаимодействия в сфере обороны и безопасности, включая продажи оборонной продукции. Документ также закрепляет намерение развивать сотрудничество в области энергетики, транспорта, цифровой инфраструктуры и противодействия терроризму.

Следовательно, сохранение ограничений, препятствующих развитию полноценного сотрудничества, противоречило бы самой логике провозглашенного стратегического партнерства. Наоборот, именно полная отмена 907-й поправки позволила бы убрать устаревший политический барьер и создать более последовательную правовую основу для двусторонних отношений. Надеюсь, что так оно в конечном итоге и произойдет. При этом Азербайджан, не ставя себя в зависимость от данного решения, продолжает укреплять свою армию и ВПК, исходя из многократно доказавшего свою актуальность принципа: хочешь мира - готовься к войне.