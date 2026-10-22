https://news.day.az/society/1868972.html В Баку изменятся маршруты трех автобусов - ПОДРОБНОСТИ С 23 октября в связи с ремонтными работами на улице Натиг Мустафаева в поселке Сахиль Гарадагского района будет введено ограничение движения транспортных средств. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
В Баку изменятся маршруты трех автобусов - ПОДРОБНОСТИ
С 23 октября в связи с ремонтными работами на улице Натиг Мустафаева в поселке Сахиль Гарадагского района будет введено ограничение движения транспортных средств.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
В связи с ограничениями движение автобусов № 149, 149E и 164 будет организовано по альтернативным улицам.
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