В Баку изменятся маршруты трех автобусов - ПОДРОБНОСТИ

С 23 октября в связи с ремонтными работами на улице Натиг Мустафаева в поселке Сахиль Гарадагского района будет введено ограничение движения транспортных средств.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В связи с ограничениями движение автобусов № 149, 149E и 164 будет организовано по альтернативным улицам.