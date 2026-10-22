Где в Баку подорожают квартиры из-за строительства метро? - ПРОГНОЗ

Строительство новых станций метро в Баку повлияет на рост цен на землю и жилье в прилегающих районах. Однако этот рост будет неодинаковым в разных частях города.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Общества оценщиков Азербайджана (AQC) Вугар Орудж.

По его словам, метро - это не просто средство передвижения, но и градостроительный фактор, повышающий экономическую привлекательность района, комфорт проживания и инвестиционный потенциал.

"Улучшение транспортной доступности вблизи станций метро может повысить спрос на квартиры, земельные участки и коммерческие объекты. Однако ожидания роста цен еще не означают, что такой рост действительно происходит на рынке. Чтобы определить реальные изменения, необходимо сравнить цены продаж за предыдущий и текущий периоды, а также разграничивать цены, указанные в объявлениях, и стоимость фактически заключенных сделок", - отметил В. Орудж.

Глава AQC подчеркнул, что улучшение транспортной доступности в поселке Ени Гюнешли и прилегающих районах может повысить спрос на жилье. В частности, могут укрепить свои позиции на рынке квартиры, расположенные в пешей доступности от будущих станций, имеющие надлежащие документы и удобный доступ к повседневной инфраструктуре. При этом при оценке недвижимости необходимо учитывать точное расположение станции и сроки ее ввода в эксплуатацию.

В. Орудж также указал на важность разграничения проектов строительства метро и пригородной железной дороги при оценке недвижимости в Забрате, Маштаге и других пригородных районах.

"Оба вида инфраструктуры могут положительно повлиять на рынок недвижимости. Однако зоны их влияния и механизмы формирования цен различаются. При определении стоимости земли наряду с транспортной доступностью необходимо учитывать ее целевое назначение, наличие коммуникаций, правовой статус и возможности для строительства", - добавил он.

По его словам, ожидания роста цен в Масазыре, Сарае и Хырдалане связаны с улучшением транспортного сообщения и более тесной интеграцией этих населенных пунктов с городом. Однако до тех пор, пока не подтверждены маршрут конкретного проекта метро и этап его реализации, неправильно утверждать, что цены в этих районах растут именно благодаря строительству метро.

В. Орудж также прокомментировал озвучиваемые на рынке прогнозы роста цен на 10-30%. Он отметил, что эти цифры нельзя считать подтвержденным статистическим показателем для всех районов. При оценке подобных прогнозов необходимо уточнять, за какой период и для каких видов недвижимости ожидается рост, а также на основе каких ценовых данных он рассчитывается.

"Влияние строительства метро на рынок может проявляться в три этапа. После появления информации о проекте формируются первоначальные инвестиционные ожидания. По мере продвижения строительства привлекательность района переоценивается, а после ввода станции в эксплуатацию влияние реальных транспортных преимуществ на цены становится более очевидным. При этом рост цен не обязательно происходит на каждом этапе. Результат зависит от предложения на рынке и спроса со стороны покупателей в конкретном районе", - заявил глава AQC.

Он добавил, что близость к метро может повысить стоимость земельных участков, пригодных для застройки и имеющих надлежащие документы. В то же время ограничения по целевому назначению земли, юридические проблемы, отсутствие коммуникаций и невыгодное расположение могут сдерживать рост цен.

В. Орудж считает целесообразным регулярно отслеживать цены на недвижимость в районах, где планируется строительство новых линий и станций метро. По его мнению, это позволит гражданам принимать более обоснованные решения, инвесторам - оценивать риски, а также даст возможность измерять экономические последствия градостроительных решений.