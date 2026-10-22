Иран выделит $20 млрд на импорт продукции

Во втором полугодии текущего года (с 23 сентября 2026 года по 20 марта 2027 года) в Иране планируется выделить 20 миллиардов долларов на импорт продукции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати, говорится в сообщении Центрального банка Ирана.

"В первом полугодии текущего года (с 21 марта по 22 сентября 2026 года) на импорт продукции было выделено 27 миллиардов долларов", - сообщил он.

Хеммати добавил, что выделение иностранной валюты для обеспечения потребностей в товарах первой необходимости, лекарственных препаратах, а также сырьем для промышленных и производственных предприятий осуществляется во взаимодействии с министерством промышленности, рудников и торговли Ирана, министерством сельского хозяйства и министерством здравоохранения, лечения и медицинского образования.

Согласно анализу Trend на основе данных Центрального банка Ирана, с 21 марта по 6 октября на финансирование импорта продукции было выделено 24,9 миллиарда долларов. За этот период объем средств, выделенных на импорт продукции в Иране, сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За соответствующий период прошлого года этот показатель составлял 28 миллиардов долларов.

За тот же период на импорт в Иран лекарственных препаратов и медицинских принадлежностей было выделено 2,99 миллиарда долларов, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Два года назад (с 21 марта 2023 года по 19 марта 2024 года) Иран импортировал 126 тысяч тонн лекарственных препаратов и фармацевтического сырья на сумму 2,35 миллиарда долларов. По сравнению с периодом трехлетней давности (с 21 марта 2022 года по 20 марта 2023 года) стоимость импорта лекарственных препаратов и фармацевтического сырья увеличилась на 13,6%, а объем в весовом выражении - на 63,4%.