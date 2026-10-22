https://news.day.az/sport/1868971.html Азербайджанец стал 12-кратным чемпионом Европы Азербайджанский спортсмен Фархад Раджабли завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо среди ветеранов в португальском городе Портиман.
Азербайджанец стал 12-кратным чемпионом Европы
Азербайджанский спортсмен Фархад Раджабли завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо среди ветеранов в португальском городе Портиман.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наш дзюдоист, выступавший в весовой категории до 90 кг (возрастная категория M8), одолел всех своих соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала почёта.
Таким образом, 12-кратный чемпион мира Фархад Раджабли в 12-й раз в своей карьере завоевал титул чемпиона Европы.
Отметим, что в континентальном первенстве, которое продлится до 25 октября, принимают участие и другие азербайджанские спортсмены.
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