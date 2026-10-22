Азербайджанец стал 12-кратным чемпионом Европы

Азербайджанский спортсмен Фархад Раджабли завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо среди ветеранов в португальском городе Портиман.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, наш дзюдоист, выступавший в весовой категории до 90 кг (возрастная категория M8), одолел всех своих соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала почёта.

Таким образом, 12-кратный чемпион мира Фархад Раджабли в 12-й раз в своей карьере завоевал титул чемпиона Европы.

Отметим, что в континентальном первенстве, которое продлится до 25 октября, принимают участие и другие азербайджанские спортсмены.