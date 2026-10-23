Азербайджан первым использовал ковровые мотивы в дизайне банкнот - Эльдар Микаилзаде - ИНТЕРВЬЮ

После распада СССР среди обретших независимость республик шло негласное соревнование за право первой выпустить и ввести в обращение собственную валюту. Ведь национальная валюта - один из символов независимости и свидетельство ее необратимости. Наряду с флагом и гербом она олицетворяет государственный суверенитет. В этом отношении Азербайджан был одной из передовых стран.

Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью Trend народный художник Азербайджана Эльдар Микаилзаде, автор дизайна первых национальных банкнот, выпущенных после восстановления независимости страны.

По словам Микаилзаде, на начальном этапе одновременно разрабатывался дизайн банкнот нескольких номиналов - 1, 10, 50, 100, 250, 500 и 1 000 манатов.

При создании первых национальных банкнот художник отдал предпочтение ковровым орнаментам, стремясь найти самобытные средства художественного выражения, характерные для азербайджанского искусства. По его мнению, ковровые композиции представляют собой один из основополагающих элементов национальной культуры.

"В Европе оркестры, например, настраиваются по роялю или пианино, и инструменты звучат в соответствии с ним. В нашем национальном оркестре за основу берется тар. Я подумал, что и в живописи должна быть такая основа. Ковер - это родной язык Азербайджана. Я часто повторяю этот тезис и верю в него", - отметил он.

По словам Микаилзаде, одним из центральных элементов дизайна первых банкнот стала Девичья башня. Этот выбор был обусловлен не только личным решением художника, но и позицией государства относительно того, какой символ должен стать основным. При этом рассматривались и другие варианты оформления.

"Были и другие варианты. Были подготовлены эскизы с орнаментами, а также образцы с изображениями Дома правительства и Администрации президента. Однако Баку известен Девичьей башней. С исторической точки зрения, с точки зрения красоты и логики, это был очень правильный выбор", - подчеркнул народный художник.

Микаилзаде также рассказал об отказе от гонорара за разработку дизайна национальных банкнот. По его словам, тогдашний председатель Национального банка Галиб Агаев пригласил его оформить документы для получения вознаграждения, однако художник решил направить причитавшиеся ему средства в Фонд обороны Карабаха.

"Он сказал: "Нам начислили гонорар, приходи и распишись, чтобы получить его". Я прямо там сел и сказал, что отказываюсь. Он ответил: "Нет, так нельзя, нужно обратиться с заявлением". Тогда я написал заявление с просьбой перечислить деньги в Фонд обороны Карабаха. Правда, суммой я даже не поинтересовался. Я понимал, что быть автором дизайна этой валюты почетно, что это вызывает уважение и что гонорар за такую работу будет высоким. Но я даже не стал выяснять, сколько именно мне причитается", - рассказал художник.

Микаилзаде отметил, что лично привез из Франции первые образцы банкнот с надписью specimen ("образец"). Это были купюры номиналом от 1 до 250 манатов, еще без нумерации и относящиеся к нулевой серии. Позднее для доставки в Азербайджан всей партии банкнот была создана государственная комиссия, а деньги привезли специальным самолетом.

По словам народного художника, последней банкнотой, дизайн которой он разработал, стала купюра номиналом 1 000 манатов. Позднее он заметил, что при оформлении банкноты достоинством 10 000 манатов также использовались его прежние эскизы. При этом не все работы, подготовленные на начальном этапе, были использованы при создании банкнот, выпущенных в обращение.

Художник также положительно относится к народным названиям банкнот. По его словам, прозвища "Мамед", "Низами" и "Ширван", которыми в обиходе называли некоторые купюры, свидетельствуют о том, что денежные знаки стали частью повседневной жизни людей.

"У нас принято давать прозвища. Когда люди кого-то любят и воспринимают как близкого, они меняют его имя, придавая ему ласковую форму. Если деньги вошли в жизнь народа, вполне естественно, что им дают имена. Для меня это радостное обстоятельство, поскольку это означает, что банкноты стали близки народу и превратились в часть фольклора", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о наличии скрытых символов на первых национальных банкнотах, Микаилзаде отметил, что их главной особенностью стало использование национального орнаментального искусства и ковровых композиций в качестве основы дизайна.

"В мировом искусстве оформления денежных знаков существует определенный общепринятый стиль, которого придерживается большинство стран. Банкноты, выпускавшиеся во времена царской России, а также Азербайджанской Народной Республики, тоже, можно сказать, разрабатывались в соответствии с этими правилами оформления", - отметил он.

По мнению Микаилзаде, использование национальных орнаментов в качестве основы дизайна первых азербайджанских банкнот стало новаторским подходом. Он добавил, что международная оценка этого решения станет понятна со временем.

"Конечно, это мое субъективное мнение, но я считаю, что, впервые построив дизайн бумажных денег на национальном орнаментальном искусстве, мы предложили иной подход. Тогда многие этого не заметили и не поняли, почему банкноты выглядят именно так. Другие страны, например Туркменистан и Узбекистан, в будущем могут использовать этот стиль, однако начало этому подходу было положено именно в Азербайджане. Как говорил Чарли Чаплин, тот, кто идет по чужим следам, не может быть первым. Они уже могут идти по нашему следу, но первыми были мы - в Азербайджане", - заявил народный художник.