TRIPP и армянский транзит – каковы перспективы? - РАСКЛАД от Александра Караваева

Чтобы говорить о перспективах армянского транзита, то есть о возможностях дороги через Мегри из основной части Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику (TRIPP), надо дождаться открытия порталов - входов в коридор. Азербайджан завершает железную дорогу до Агбенда, идут работы по строительству и восстановлению железных дорог в Нахчыване.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт Каспийского института стратегических исследований (Москва) Александр Караваев.

На территории НАР имеются три основных портала для соединения западной части Зангезурского коридора с коммуникациями других стран.

Первый - это Джульфа, Джульфинский узел, который будет открывать возможность двигаться в направлении Ирана и Персидского залива. Второй и третий порталы расположены на границах НАР с Турцией и Арменией. Турция прокладывает в сторону Нахчывана дорогу Карс-Ыгдыр-Дилуджу, которая соединится с нахчыванской железной дорогой в Садраке. Выход в армянском направлении - это участок от границы НАР до Ерасха для дальнейшего соединения с портами Грузии.

После открытия всех этих порталов, фактически замкнется кольцо. Его северная часть - коридор Баку-Тбилиси-Карс, южная - коридор через армянскую территорию и Нахчыван в основную часть Азербайджана.

Тут надо понять, каковы стартовые условия. На первом этапе возможности Зангезурского коридора вряд ли будут превышать показатели БТК. Потолок - где-то до полумиллиона тонн в год. Этот уровень на БТК был достигнут в 2024 году. Это может быть целевой показатель для Зангезурского коридора. Но даже чтобы его достичь, надо понять, какие логистические цепочки могут складываться между грузоотправителями и потенциальными грузополучателями в обоих направлениях. Ожидать прихода туда контейнерных перевозчиков сразу не стоит. Но от контейнерных перевозок зависят транзитные показатели вообще любой дороги. Поэтому на контейнеры нужно ориентироваться с самого начала и сразу приглашать на маршрут международного оператора. Либо переориентировать потоки, идущие из Центральной Азии и Китая в сторону Турции и черноморских портов, с БТК на этот маршрут.

У дороги через Мегри есть перспектива стать важной коммуникацией для перевозки продукции горнорудной промышленности. Ближе всего к этому маршруту находится Зангезурский медно-молибденовый комбинат. Сейчас предприятие перевозит продукцию автомобильным транспортом в грузинские порты, где ее перегружают в сухогрузы. Если появится возможность использовать зангезурский маршрут, то нужно будет строить специально станцию для загрузки медного концентрата.

Потенциальная возможность для наращивания перевозок по этому маршруту - его соединение со Средним коридором.

Дорога через Мегри также будет удобна для транзита крупных насыпных грузов, связанных со строительным сектором, между основной частью Азербайджана и Нахчываном. К перспективным грузам можно отнести и зерно. Здесь все будет зависеть от того, насколько успешно и быстро можно будет отладить логистику по этому маршруту, учитывая, что азербайджанская железная дорога сейчас нацелена на доставку российского зерна в иранском направлении в Астару. Однако потоки зерна будут нарастать, и часть груза можно направлять на Джульфу, а оттуда - в порты Персидского залива. Этот маршрут раньше использовался, и когда будет осуществлен проект TRIPP, то есть построена дорога через Армению в НАР, он может стать важным направлением для транзита российского зерна. Особенно в том случае, если этот маршрут заработает раньше, чем будет построена дорога Решт-Астара, призванная обеспечить сквозные железнодорожные перевозки по оси Север-Юг.

И наоборот - если армяно-американский тандем будет тянуть со строительством TRIPP и прочими вопросами, необходимыми для открытия сквозного сообщения через Мегри, раньше может начать использоваться Аразский коридор, идущий в НАР через Иран. Судя по тому, как развиваются события, последний, похоже, будет готов раньше.

Многое в реализации этих задач зависит от способности Армении решить ту часть из них, что возложена на нее. Есть также вопрос концессионного управления армянскими железными дорогами со стороны РЖД, в который упирается восстановление ряда участков.

В декабре 2025 года Никол Пашинян призвал российских партнеров срочно заняться полным восстановлением двух участков железной дороги. Это участок Ерасх - граница с НАР (около 1,6 км) и участок Ахурик - граница с Турцией (около 12,4 км). До этого, в августе, армянский премьер говорил о возможном участии России в финансировании реконструкции железной дороги Раздан-Иджеван в направлении границы с Азербайджаном.

Насколько мне известно, эти вопросы обсуждались в ходе состоявшегося на прошлой неделе рабочего визита в Ереван главы ОАО "РЖД" Олега Белозерова. Стороны договорились создать совместную рабочую группу для оценки возможностей транзитных коммуникаций и восстановления приграничных участков, включая направления в сторону Турции и Азербайджана. То есть активизированную Пашиняном дискуссию о концессии стороны решили перевести в системное межправительственное русло. К январю стороны должны выработать расклад относительно того, как повысить эффективность концессии с учетом новых требований Армении.

Армения может настаивать на разделении концессии на управляющую и эксплуатирующую части, на создании некой управляющей структуры над ЮКЖД, на появлении концессионера из третьей страны. В последнем случае чаще всего упоминается Казахстан. Если идея будет согласована окончательно с Россией, казахстанская компания станет третьим участником обновленной концессии.

Поживем - увидим.

Лейла Таривердиева