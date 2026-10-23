В Ханкенди проходит международный форум по цифровой аналитике

В городе Ханкенди проходит международный форум на тему "SOCGOV 2026: Цифровая аналитика для умного управления".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в форуме, организованном Агентством DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, принимают участие представители государственных органов различных стран, а также местные и международные эксперты.

Цель форума - обсудить возможности применения искусственного интеллекта и цифровой аналитики в сфере социальных услуг, определить инновационные решения для формирования более доступных, гибких и прозрачных отношений между государством и гражданами, а также обменяться передовым опытом в области умного управления.

В декларации, принятой по итогам форума, выражена полная поддержка развитию инициативы SOCGOV в качестве институциональной и устойчивой платформы для международного диалога, обмена опытом и партнерства по вопросам будущего социального управления.

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