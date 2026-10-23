Хорошая новость для миллионов жителей Азербайджана

В Азербайджане готовится шестой пакет социальных реформ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев на международном форуме на тему "SOCGOV 2026: Цифровая аналитика для умного управления", который проходит в Ханкенди.

Министр отметил символическое значение проведения форума SOCGOV 2026 в Ханкенди. По его словам, мероприятие является важной платформой для презентации новой жизни, создаваемой на освобожденных от оккупации территориях, и концепции умного города.

Анар Алиев сообщил, что в рамках пяти пакетов социальных реформ, реализованных с 2018 года по настоящее время, размеры социальных выплат были значительно увеличены. Ежегодный объем дополнительных средств, выделяемых на реализацию этих реформ, составил 8 миллиардов манатов.

Министр также отметил, что по поручению Президента Ильхама Алиева ведется подготовка шестого пакета социальных реформ, предусматривающего увеличение социальных выплат.

Говоря о цифровизации социальных услуг, Анар Алиев сообщил, что более 90 процентов услуг, предоставляемых в центрах DOST, переведены в электронный формат. В настоящее время ведется работа по внедрению искусственного интеллекта в такие сферы, как оценка инвалидности, предоставление услуг в области занятости, автоматизация административных процессов и развитие цифрового взаимодействия с гражданами.

Министр также обратил внимание на интерес ряда стран, в том числе Молдовы, Узбекистана и Сербии, к концепции DOST.

По его словам, социальные реформы, реализованные в Азербайджане в последние годы, были отмечены более чем 300 международными наградами и сертификатами, в том числе Премией ООН за государственную службу.

А.Алиев подчеркнул, что форум имеет важное значение для определения инновационных решений в сфере социальных услуг, изучения передового международного опыта и формирования более доступных, оперативных и прозрачных механизмов взаимодействия между государством и гражданами.

Отметим, что в городе Ханкенди проходит международный форум на тему "SOCGOV 2026: Цифровая аналитика для умного управления".

В мероприятии, организованном Агентством DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, принимают участие представители государственных органов различных стран, а также местные и международные эксперты.

Цель форума - обсудить возможности применения искусственного интеллекта и цифровой аналитики в сфере социальных услуг, определить инновационные решения для формирования более доступных, гибких и прозрачных отношений между государством и гражданами, а также обменяться передовым опытом в области умного управления.

В декларации, принятой по итогам форума, выражена полная поддержка развитию инициативы SOCGOV в качестве институциональной и устойчивой платформы для международного диалога, обмена опытом и партнерства по вопросам будущего социального управления.