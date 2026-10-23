https://news.day.az/world/1869057.html Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО Один человек погиб, сотни получили ранения в результате ежегодного фестиваля Банни, который прошел в индийском штате Андхра-Прадеш. Около 15 пострадавших находятся в критическом состоянии.
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО
Один человек погиб, сотни получили ранения в результате ежегодного фестиваля Банни, который прошел в индийском штате Андхра-Прадеш. Около 15 пострадавших находятся в критическом состоянии.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, фестиваль посвящен победе Шри Мала Маллешвары Свами, воплощения индуистского божества Шивы, над двумя демонами.
В рамках традиционного ритуала участники фестиваля символически избивают друг друга бамбуковыми палками и другим оружием ближнего боя. Эта практика ежегодно приводит к многочисленным травмам.
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