Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО

Один человек погиб, сотни получили ранения в результате ежегодного фестиваля Банни, который прошел в индийском штате Андхра-Прадеш. Около 15 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, фестиваль посвящен победе Шри Мала Маллешвары Свами, воплощения индуистского божества Шивы, над двумя демонами.

В рамках традиционного ритуала участники фестиваля символически избивают друг друга бамбуковыми палками и другим оружием ближнего боя. Эта практика ежегодно приводит к многочисленным травмам.