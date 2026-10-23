Дорожная полиция обратилась к пешеходам

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к пешеходам с предупреждением.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится:

"В целях обеспечения безопасности пешеходов, являющихся наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, Государственная дорожная полиция регулярно проводит профилактические мероприятия и осуществляет контроль.

К сожалению, несмотря на неоднократные предупреждения, информационные кампании и разъяснительную работу, среди пешеходов по-прежнему встречаются те, кто пренебрегает собственной безопасностью. В результате они становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий.

Анализ ДТП с участием пешеходов показывает, что подавляющее большинство таких аварий происходит вблизи пешеходных переходов, в том числе подземных и надземных. Особенно часто подобные происшествия случаются в тёмное время суток.

В связи с этим Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращается к пешеходам и призывает их быть внимательными при переходе дороги, воздерживаться от использования мобильных телефонов, наушников и других подобных устройств, не задерживаться на пешеходных переходах, переходить дорогу исключительно в специально предназначенных для этого местах и соблюдать сигналы светофора.

Особое внимание ведомство призывает уделять безопасности при передвижении с малолетними детьми и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения".