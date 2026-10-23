https://news.day.az/officialchronicle/1869077.html Президент Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО 23 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вручил народному художнику Фархаду Халилову орден "Истиглал". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО
23 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вручил Народному художнику Фархаду Халилову орден "Истиглал".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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