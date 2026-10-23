Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты Азербайджана.

Как сообщает корреспондент Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, передает Day.Az.

Согласно Закону "О Счетной палате", в состав ведомства входят председатель, заместитель председателя и пять аудиторов. Срок полномочий членов Счетной палаты составляет семь лет. Они назначаются Милли Меджлисом большинством голосов не менее 63 депутатов на основании представления председателя парламента.

Напомним, что 22 октября 2019 года решением Милли Меджлиса Хафиз Исмаилбейли был назначен аудитором Счетной палаты Азербайджанской Республики. 22 октября 2026 года срок его полномочий истек.

Решением, принятым на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, он назначен аудитором Счетной палаты на второй срок.

Хафиз Махир оглу Исмаилбейли родился 22 января 1992 года в селе Керки Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.

В 2013 году он окончил Азербайджанский государственный экономический университет, а в 2018 году - Нахчыванский государственный университет. Имеет степень бакалавра экономики и степень магистра по специальности "Регулирование экономики".

Трудовую деятельность Исмаилбейли начал в 2014 году в Управлении Центрального банка Азербайджана по Нахчыванской Автономной Республике. В 2014-2015 годах он работал бухгалтером в отделе бухгалтерского учета и расчетов, в 2015-2016 годах - специалистом отдела экономического анализа и статистики, в 2016-2017 годах - ведущим специалистом, а в 2017-2018 годах исполнял обязанности начальника этого отдела. С февраля 2018 года по май 2019 года он возглавлял данный отдел.

В мае-октябре 2019 года Исмаилбейли руководил Управлением Палаты по надзору за финансовым рынком Азербайджанской Республики по Нахчыванской Автономной Республике.

22 октября 2019 года он был назначен аудитором Счетной палаты Азербайджанской Республики. Одновременно Исмаилбейли возглавлял Управление Счетной палаты по Нахчыванской Автономной Республике.

Хафиз Исмаилбейли имеет высшее экономическое образование и 12-летний опыт работы в финансово-банковской сфере и в области внешнего государственного финансового контроля. Он соответствует требованиям и критериям, установленным для аудиторов Счетной палаты, и владеет английским языком.