В Азербайджане раскрыли бюджетные приоритеты на 2027 год

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2027 год прогнозируются на уровне 39 миллиардов 254 миллионов манатов, расходы - 42 миллиардов 400 миллионов манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

Основными источниками доходов государственного бюджета являются налоговые поступления, таможенные пошлины, доходы от государственного имущества, дивиденды государственных предприятий и трансферты в государственный бюджет.

Наибольшую долю в доходах бюджета на 2027 год составят поступления от налога на добавленную стоимость - 9 миллиардов 386 миллионов манатов, налога на прибыль юридических лиц - 6 миллиардов 983 миллионов манатов и подоходного налога с физических лиц - 3 миллиарда 70 миллионов манатов. Предельный объем трансферта в государственный бюджет из соответствующего органа (учреждения) установлен на уровне 11 миллиардов 900 миллионов манатов.

Основными направлениями расходов государственного бюджета станут экономическая деятельность, оборона и национальная безопасность, образование, общегосударственные услуги, социальная защита и социальное обеспечение, а также здравоохранение.

На экономическую деятельность предусматривается направить 8 миллиардов 907,3 миллиона манатов, на оборону и национальную безопасность - 8 миллиардов 816,4 миллиона манатов, на общегосударственные услуги - 5 миллиардов 521,8 миллиона манатов, на образование - 5 миллиардов 99 миллионов манатов, на социальную защиту и социальное обеспечение - 4 миллиарда 914 миллионов манатов, на здравоохранение - 2 миллиарда 84,1 миллиона манатов.

Из расходов на образование 2 миллиарда 185,4 миллиона манатов предусмотрено направить на общее образование, 434,8 миллиона манатов - на дошкольное образование и 240,6 миллиона манатов - на высшее образование. На Фонд обязательного медицинского страхования планируется выделить 1,1 миллиарда манатов. Для обеспечения сбалансированности бюджета Государственного фонда социальной защиты из государственного бюджета предусматривается выделить 1,6 миллиарда манатов.

В рамках направления "Экономическая деятельность" на строительство и градостроительство планируется выделить 6 миллиардов 4 миллиона манатов, в том числе 5,3 миллиарда манатов на государственные капитальные вложения, то есть инвестиционные расходы. На сельское хозяйство предусматривается направить 1 миллиард 379,5 миллиона манатов, на охрану окружающей среды - 438,6 миллиона манатов, на жилищно-коммунальное хозяйство - 335,2 миллиона манатов.

Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга установлен на уровне 772,5 миллиона манатов по внутреннему долгу и 1 миллиарда 427,5 миллиона манатов по внешнему долгу. В указанные суммы входят процентные расходы в размере 635,3 миллиона и 364 миллионов манатов соответственно.

В 2027 году предельный объем внутренних государственных заимствований предусматривается в размере 2,5 миллиарда манатов, внешних государственных заимствований - 6 миллиардов манатов. Предельный объем государственных гарантий, которые могут быть предоставлены в течение года, также установлен на уровне 6 миллиардов манатов.

Дефицит государственного бюджета в размере 3 миллиардов 146 миллионов манатов планируется финансировать за счет поступлений от приватизации, других источников, внутренних и внешних заимствований, а также свободного остатка средств на едином казначейском счете государственного бюджета по состоянию на 1 января 2027 года.

Предельный объем расходов сводного бюджета на 2027 год установлен на уровне 50 миллиардов 377,1 миллиона манатов, а предельный размер дефицита сводного бюджета без учета доходов соответствующего органа (учреждения) - 16 миллиардов 74,1 миллиона манатов.

Согласно законопроекту, закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" вступит в силу 1 января 2027 года.