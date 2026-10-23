Вниманию водителей: на этих дорогах Баку пробки - СПИСОК

На некоторых дорогах Баку наблюдаются затруднения в движении транспорта.

Как сообщает Day.Az, Центр интеллектуального управления транспортом представил список дорог, на которых в настоящее время наблюдаются пробки:

- Бакинско-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";

- проспект Зии Буниятова - от района напротив Бакинского олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

- улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниятова;

- проспект Ататюрка - в направлении проспекта Зии Буниятова;

- проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога - в направлении центра города;

- улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.