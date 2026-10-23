Вниманию водителей: на этих дорогах Баку пробки - СПИСОК
На некоторых дорогах Баку наблюдаются затруднения в движении транспорта.
Как сообщает Day.Az, Центр интеллектуального управления транспортом представил список дорог, на которых в настоящее время наблюдаются пробки:
- Бакинско-Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";
- проспект Зии Буниятова - от района напротив Бакинского олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
- улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниятова;
- проспект Ататюрка - в направлении проспекта Зии Буниятова;
- проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога - в направлении центра города;
- улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.
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