Армянская оппозиция все еще надеется «достать» Баку через СОР17 - о клоунаде в Ереване

Автор: Лейла Таривердиева

Все-таки удивительные у нас соседи. Армения погрязла в проблемах, но до международной общественности они стараются доносить вовсе не их.

В Ереване продолжает работу конференция ООН по биоразнообразию СОР17. Армянская оппозиция сделала немало попыток использовать этот крупный международный форум для антиазербайджанской пропаганды, однако протиснуться внутрь событий ей не позволили. Тогда она подошла к вопросу креативно, отправив к спорткомплексу им. Демирчана ряженых. Два клоуна в костюмах медведей устроили представление у места проведения конференции.

Сценарий, согласно армянским СМИ, был следующим. Два "медведя", носящие символичные для армянства имена Айк и Тигран, прибыли в Ереван из приграничного с Азербайджаном заповедника, который были вынуждены покинуть из-за того, что злые азербайджанцы якобы вырубают там леса. Да-да, мы, оказывается, вырубили аж 60 гектаров, и бедным "мишкам" стало негде жить. Вот и прибежали Айк с Тиграном в Ереван, чтобы пожаловаться участникам СОР17, спеть в стиле хард-рок нечто невразумительное и постучать в барабаны, привлекая к себе внимание. Точнее, не к себе, а к "экоциду", якобы совершенному Азербайджаном.

Насколько этот музыкальный номер привлек внимание участников конференции, не сообщается. Наверняка, кто-то остановился послушать. А как же - два клоуна в костюмах медведей с микрофоном и барабанами. Но сути их глупого и ничем не обоснованного протеста точно не понял никто. Оппозиция выбрала неправильную форму донесения своих фантазий. Хотя тут какую форму не выбери, содержание все равно будет нулевым.

О том, что азербайджанцы, дескать, лишают армянских мишек квартиры, в Армении заговорили еще в прошлом году. Груз обвинений в экоциде, выдвинутый против Армении, слишком велик. Никаких оправданий и доказательств своей невиновности у бывших оккупантов нет. Поэтому нужно было выдвинуть встречное обвинение, учитывая актуальность климатической повестки и то, что в мире по умолчанию стараются не вспоминать о преступлениях армян в годы оккупации.

Первым забросил фейк экс-омбудсман и реваншист Татоян. Изучив фотографии со спутника, он заключил, что Азербайджан вырубает ценные породы на "оккупированной" территории Армении. Уточним, что речь идет не об "оккупированных", а о вернувшихся под контроль Азербайджана территориях Зангиланского района.

Татоян очень обрадовался, считая, что ему в руки попал замечательный козырь, однако его заявления большого интереса не вызвали. Не то что у международной, но даже у внутренней аудитории. Министерство окружающей среды посоветовало ему не искажать факты, а премьер-министр, к которому бросились за разъяснениями оппозиционные СМИ, сказал, что не имеет такой информации.

Примечательно, что тему "экоцида" в армянском заповеднике раскручивал в свое время в основном "Спутник-Армения". Не получив разъяснений от властей, "спутниковцы" с завидным упорством продолжили свое "расследование" и обратились в Генпрокуратуру с вопросом, было ли возбуждено уголовное дело.

Дело, конечно же, возбуждено не было за отсутствием самого факта преступления. К тому же, пока не проведена делимитация и демаркация границы, откуда Татоян взял, что какой-то конкретный пень находится именно на территории Сюника, а не Зангилана? Да еще по фотографиям из космоса.

Заповедник Шикаох расположен в Сюникской области и прилегает к границе с Зангиланским районом Азербайджана. До оккупации Зангилана площадь заповедника оставляла 10 тысяч гектаров, а за годы конфликта он каким-то фантастическим образом увеличился в три раза до почти 30 тысяч гектаров. Армянские источники, скромно опустив глаза, утверждают, что произошло это за счет включения в Шикаох других охраняемых природных зон. Но есть подозрение, что сюда были приплюсованы и леса Зангилана. Два заповедника можно назвать продолжением друг друга. Это - Зангезур. И Восточный, и Западный - это единая экосистема со своей уникальной флорой и фауной. То, что она была когда-то искусственно разделена, этого факта не меняет

Поэтому никто не может отрицать, что на территории Шикаохского заповедника произрастают ценные породы деревьев. Об этом можно судить по тому, что представлял собой до армянской оккупации соседствующий с ним Беситчайский заповедник. 100 из 107 гектаров его занимала уникальная платановая роща, вторая по величине в мире роща восточного платана (чинара). Чинар является одним из самых ценных и редких пород платанов, мало распространенных в мире. В годы оккупации армянами было уничтожено почти 50 процентов территории заповедника. Деревья вырубались, а драгоценная древесина переправлялась в Армению для мебельных цехов и для продажи за рубеж. То, что оккупанты не успели вырубить и продать, они сожгли, убегая от наступления Азербайджанской армии в октябре 2020 года.

Сейчас Беситчайский заповедник восстанавливается. Восстанавливаются и другие природные территории, пострадавшие от армянского вандализма.

В последние дни мы уже неоднократно поднимали тему уничтожения армянскими оккупантами биоразнообразия Азербайджана. Некоторые цифры и факты заслуживают постоянно находиться на повестке. Поэтому повторимся. За годы армянской оккупации в Карабахе и Восточном Зангезуре было полностью уничтожено около 60 тысяч гектаров лесного покрова - четвертая часть лесного фонда, имевшегося на этих территориях до армянской оккупации. Уничтожение лесных ресурсов Азербайджана носило системный и многоцелевой характер. На оккупированных территориях велась интенсивная заготовка древесины для мебельной промышленности Армении и экспорта за рубеж. Особо пострадали редкие и ценные виды деревьев, включая столетние восточные платаны, дуб, грецкий орех, эльдарскую сосну и хурму. Массовая неконтролируемая заготовка леса фиксировалась в последние недели перед возвращением районов (особенно Кельбаджарского и Лачинского) под контроль Азербайджана. Серьезно пострадал исторический лесной массив Топхана вблизи города Шуша.

В 1988 году на территории Шуши и Аскерана с целью охраны природных комплексов был создан Государственный природный заказник "Дашалты" площадью 450 гектаров. В 1992 году армяне полностью его уничтожили. Сами же армянские экологи признавали, что только в 2014-2018 годах на оккупированных территориях было вырублено в 2.3 раза больше деревьев, чем во всей Армении (404,800 кубометров против 175,300 кубометров древесины).

И после всего этого армянская оппозиция еще смеет в чем-то обвинять Азербайджан?

У азербайджанской стороны на руках очень много фактов. И каждый раз, когда армянские реваншисты будут заикаться об "экоциде", им придется выслушивать длинный список того, что совершено ими самими.

Кстати, на территории Шикаохского заповедника проживают не только медведи. Клоунам с барабанами следовало нарядиться в костюмы базоаровых козлов или полосатых ящериц. Эффекта было бы больше.