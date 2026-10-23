В некоторых частях Баку и Масазыра не будет света

23 октября в некоторых частях Баку и поселке Масазыр Абшеронского района временно ограничат подачу электроэнергии в связи с ремонтными и реконструкционными работами.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в "Азеришыг".

В Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 перебои с электроснабжением затронут часть улиц Аббаса Мирзы Шарифзаде, Абдуррагима бей Хагвердиева, Ахмеда Джамиля, Музаффара Гасанова, Умида Акбарова и Захида Халилова.

Кроме того, с 08:00 до 18:00 плановое отключение электроэнергии охватит некоторые участки улиц Хагани Дадашова, Кямала Рагимова, Мурада Мирзяева, Мир Мохсуна Навваба, Назима Гаджиева, Рахиба Тагиева и Умида Акбарова.

В поселке Масазыр Абшеронского района с 10:00 до 13:00 кратковременные перебои с электроснабжением ожидаются на улицах Азадлыг, Истиглалият, Гара Гараев, Сахил, а также в ряде районов жилого массива Зангилан.

В компании сообщили, что после завершения ремонтных и реконструкционных работ качество и надежность электроснабжения в указанных районах улучшатся.