Турецкий депутат осудил заявления, направленные против Азербайджана - ВИДЕО

Турецко-азербайджанские отношения слишком глубокие и древние, чтобы использовать их в качестве инструмента повседневной политики.

Как передает Day.Az, об этом заявил сегодня в своем выступлении в Великом национальном собрании Турции (ВНСТ) руководитель Межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан, депутат Шамиль Айрым.

Он отметил, что эти отношения намного превосходят отношения между двумя государствами.

"Я решительно осуждаю заявления, направленные против Азербайджана. Критика - это одно, унизительная риторика - другое. Позиция Партии справедливости и развития и нашего правительства тверда. Мы не принимаем подход, выходящий за рамки, установленные президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турция сильна, Азербайджан силен. Одна нация, два государства, вместе мы сильнее", - сказал Шамиль Айрым.