Азербайджан поднял в ООН вопрос минной угрозы

Азербайджан в рамках тематических дискуссий по обычным вооружениям Первого комитета (Комитета по разоружению и международной безопасности) 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН привлек внимание к вопросам минной угрозы и имевшего место во время бывшего конфликта незаконного оборота оружия на ныне освобожденных от оккупации территориях.

Заявление зачитал первый секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Магсад Гусейнов.

По его словам, почти 30-летняя оккупация территорий Азербайджана создала условия для незаконного оборота оружия и боеприпасов. Особое внимание было уделено масштабам минной угрозы. Было указано, что за последние три десятилетия более 3 500 человек стали жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов. А с ноября 2020 года 443 гражданина Азербайджана, в том числе женщины и дети, погибли или получили ранения в результате взрывов мин. Было подчеркнуто, что число жертв продолжает расти.

Также было доведено до внимания, что минное загрязнение территорий не только создает угрозу для жизни людей, но и препятствует восстановительным работам, ограничивает использование сельскохозяйственных земель, затрудняет безопасное и достойное возвращение вынужденных переселенцев на родные земли.

Дипломат подчеркнул, что для устранения минной угрозы необходимо укрепление международной солидарности, расширение партнерства и увеличение помощи в деятельности по гуманитарному разминированию.