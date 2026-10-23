Когда песня больше, чем мелодия и слова - вечер памяти Айгюн Бейляр - ФОТО

В Международном центре мугама состоялся концерт, посвящённый памяти заслуженной артистки Азербайджана Айгюн Бейляр. Об этом говорится в сообщении пресс-службы центра.

Айгюн Бейляр была особенной. Сдержанность во внешнем облике, отсутствие нарочитой сценической эффектности - она оставалась верна себе, не пытаясь походить на других. Её голос был удивительно гибким и выразительным: то густым и насыщенным, то нежным и проникновенным. В нём звучали радость и боль, тоска и любовь. Он наполнял собой пространство. В её исполнении песня "Tut ağacı" звучала как голос самой души.

Ведущий памятного вечера Салех Багиров рассказал о жизни и творчестве певицы, подчеркнув её особое место в национальной музыкальной культуре и ту искреннюю любовь публики, которую она заслужила.

В концерте прозвучали народные песни и произведения азербайджанских композиторов из репертуара Айгюн Бейляр - мелодии, которые продолжают жить в памяти и сердцах слушателей. Их исполнили народный артист Ильгар Мурадов, солист Международного центра мугама Миралам Мираламов, известные исполнители Назим Пишьяри, Мазахир Фикретоглу, Зумруд Айгюн (Гумбатова) и Мурад Лачин.

Музыкальные номера сопровождали Миргусейн Асадуллаев (тар), Эльнур Салахов (кяманча), Айсу Садыгова (канун), Рафаэль Аскеров (балабан) и Сейяф Теймуров (нагара).

Песни из репертуара Айгюн Бейляр вновь напомнили о том, сколько чувства может вместить в себя музыка. Её голос увлекал слушателя в свой мир, где следуешь за каждым его движением, ждёшь следующей ноты, и вдруг какая-то едва уловимая перемена в звучании касается самого сердца. И тогда песня становится чем-то большим, чем мелодия и слова.

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