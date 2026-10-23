Natiq Məmmədov – dövlətə və xalqa xidmətlə keçən 70 il
Dövlətçilik ənənələrinə sədaqət, məsuliyyətli xidmət və xalqın rifahına töhfə vermək insanın həyat yolunu səciyyələndirən ən mühüm meyarlardandır. Bu meyarlarla ölçülən ömür yalnız tutulan vəzifələrlə deyil, görülən işlərlə, həyata keçirilən təşəbbüslərlə və cəmiyyətin yaddaşında qalan əməllərlə dəyər qazanır. 23 oktyabr 2026-cı ildə 70 illik yubileyini qeyd edən Natiq Nəsir oğlu Məmmədovun həyat və fəaliyyət yolu da məhz bu baxımdan diqqətə layiqdir.
Natiq Nəsir oğlu Məmmədov 1956-cı il oktyabrın 23-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. Azərbaycan Tibb İnstitutunda aldığı ali təhsil onun peşəkar fəaliyyətinin ilk mərhələsini müəyyənləşdirib. Müxtəlif illərdə səhiyyə sahəsində çalışan, Sabunçu Rayon Səhiyyə Şöbəsinin rəisi və 12 saylı şəhər poliklinikasının baş həkimi vəzifələrini icra edən Natiq Məmmədov sonrakı fəaliyyətində də insan amilini, sosial məsuliyyəti və idarəçilik təcrübəsini əsas götürüb. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə malik olması onun peşəkar bioqrafiyasının mühüm göstəricilərindəndir.
Daha sonra onun fəaliyyəti dövlət idarəçiliyi, gənclər, idman və turizm sahələrini əhatə edib. Bu təcrübə 2004-cü ildə Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin olunması ilə yeni mərhələyə qədəm qoyub. 2006-cı ilədək davam edən bu fəaliyyət dövrü qədim Şamaxının sosial-iqtisadi inkişafı, abadlıq-quruculuq işləri və mədəni irsinin qorunması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Şamaxıda quruculuq: dövlət siyasətinin yerli səviyyədə təcəssümü
Şamaxı Azərbaycanın qədim tarixə, zəngin ədəbi-mədəni irsə və mühüm iqtisadi potensiala malik şəhərlərindən biridir. Bu şəhərin inkişafı yalnız yeni binaların və müəssisələrin yaradılması ilə deyil, onun tarixi kimliyinin qorunması, əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi və gələcək nəsillər üçün imkanların genişləndirilməsi ilə ölçülür.
Natiq Məmmədovun rayon rəhbəri olduğu dövrdə ölkə başçısının tapşırığı ilə həyata keçirilən quruculuq və inkişaf tədbirləri Şamaxının ictimai həyatında mühüm yer tuturdu. 2005-ci il aprelin 26-da Prezident İlham Əliyevin Şamaxıya səfəri zamanı Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin, "Star" televizor istehsalı zavodunun və İmadəddin Nəsiminin abidəsinin açılış mərasimlərində iştirak etməsi həmin dövrün əlamətdar hadisələrindən idi.
Olimpiya İdman Kompleksinin istifadəyə verilməsi gənclərin idmana cəlb olunması, sağlam həyat tərzinin təşviqi və rayonun idman infrastrukturunun inkişafı baxımından əhəmiyyətli addım idi. "Star" zavodu isə yerli istehsalın genişləndirilməsi və yeni iş imkanlarının yaradılması istiqamətində mühüm layihələrdən biri kimi diqqət çəkirdi. Sonrakı illərdə "Azsamand" avtomobil istehsalı və "Azərelektronika" məişət cihazları istehsalı müəssisələri ilə bağlı layihələr də Şamaxının sənaye potensialının inkişafı gündəliyində yer aldı.
Bütün bunlar bir daha göstərirdi ki, regional inkişaf siyasətinin əsas məqsədi rayonların iqtisadi imkanlarını genişləndirmək, yeni istehsal sahələri yaratmaq, əhalinin məşğulluğuna töhfə vermək və insanların yaşadıqları ərazilərdə daha yaxşı şərait formalaşdırmaqdır. Şamaxıda həyata keçirilən layihələr də bu geniş dövlət siyasətinin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilməlidir.
Şamaxı - şairlər yurdu və milli yaddaşın qorunması
Şamaxının inkişafından danışarkən onun zəngin mədəni irsini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bu şəhər əsrlər boyu Azərbaycan ədəbiyyatının, poeziyasının və maarifçilik ənənələrinin mühüm mərkəzlərindən biri olub. Belə bir şəhərdə quruculuq işlərinin mədəniyyət və tarixi yaddaşla uzlaşdırılması xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı.
Həmin illərdə Şamaxının tarixi-mədəni simasının zənginləşdirilməsi istiqamətində görülən işlər sırasında Mirzə Ələkbər Sabirin məqbərəsi ilə bağlı tədbirlər, eləcə də İmadəddin Nəsimi, Seyid Əzim Şirvani, Əfzələddin Xaqani, Abbas Səhhət və Sultan Məcid Qənizadə kimi görkəmli şəxsiyyətlərin xatirəsinin abidə və büstlərlə yaşadılması xüsusi yer tutur. Bu şəxsiyyətlər Azərbaycan xalqının ədəbi-mədəni irsinin ayrılmaz hissəsidir və onların xatirəsinə ehtiram göstərilməsi milli yaddaşın qorunmasına xidmət edir.
Mirzə Ələkbər Sabirin ev-muzeyi və məqbərəsi ilə bağlı görülən işlər də Şamaxının mədəni irsinə münasibətin mühüm istiqamətlərindən biri kimi dəyərləndirilir. Bu cür təşəbbüslərin mahiyyəti yalnız tarixi məkanların qorunması deyil, eyni zamanda gənc nəslin milli ədəbiyyatımıza, görkəmli şəxsiyyətlərimizə və mənəvi dəyərlərimizə bağlılığının gücləndirilməsidir.
Şamaxı nümunəsi göstərir ki, şəhərin inkişafı iqtisadi göstəricilərlə yanaşı, onun tarixi yaddaşına, mədəni simasına və milli-mənəvi dəyərlərinə verilən qiymətlə də ölçülür.
Şəhid ailələrinə diqqət - dövlət qayğısının mənəvi ifadəsi
Dövlət idarəçiliyinin ən mühüm istiqamətlərindən biri də insanların sosial rifahına, xüsusilə həssas kateqoriyadan olan ailələrin ehtiyaclarına diqqət yetirilməsidir. Şamaxıda Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün 16 mənzilli yaşayış binasının tikintisi və mənzillərin istifadəyə verilməsi bu baxımdan əhəmiyyətli sosial təşəbbüslər sırasında qeyd olunur.
Şəhid ailələrinə və müharibə əlillərinə qayğı göstərilməsi yalnız sosial təminat məsələsi deyil. Bu, Vətən uğrunda fədakarlıq göstərmiş insanların xatirəsinə ehtiramın, onların ailələri qarşısında mənəvi məsuliyyətin və dövlətçilik dəyərlərinə sədaqətin ifadəsidir.
Belə layihələrin əhəmiyyəti insanların gündəlik həyatında konkret dəyişiklik yaratmasındadır. Mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, sosial ehtiyacların diqqətdə saxlanılması və ailələrə dəstək göstərilməsi dövlət siyasətinin insan yönümlü mahiyyətini üzə çıxarır.
Dövlət qulluğunda məsuliyyət və davamlı fəaliyyət
Şamaxıdakı fəaliyyətindən sonra Natiq Məmmədov 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasının əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini vəzifəsinə təyin olunub. O, 2018-ci ilədək bu vəzifədə çalışıb. Bu illər ərzində onun fəaliyyəti əmək münasibətləri, əhalinin sosial müdafiəsi və sosial siyasətin həyata keçirilməsi ilə bağlı dövlət idarəçiliyini əhatə edib.
Sosial müdafiə sahəsi xüsusi məsuliyyət tələb edən istiqamətlərdəndir. Çünki burada qəbul edilən qərarlar insanların gündəlik həyatına, ailələrin rifahına, əmək münasibətlərinə və sosial təminat imkanlarına birbaşa təsir göstərir. Bu sahədə uzunmüddətli fəaliyyət idarəçilik təcrübəsi ilə yanaşı, insanlara həssas münasibət və məsuliyyətli yanaşma tələb edir.
Natiq Məmmədovun bioqrafiyasında beynəlxalq əməkdaşlıq da mühüm yer tutur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının insan hüquqları, miqrant işçilərin və ailə üzvlərinin hüquqları, eləcə də uşaq hüquqları ilə bağlı konvensiyalar üzrə Azərbaycan nümayəndə heyətlərində iştirakı onun fəaliyyətinin beynəlxalq ölçüsünü göstərir. 2013-2015-ci illərdə Avropa İttifaqının "Twinning" layihəsinə rəhbərlik etməsi də bu istiqamətdə təcrübəsinin bir hissəsidir.
Belə fəaliyyət dövlət idarəçiliyində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və ölkənin üzərinə götürdüyü öhdəliklərin həyata keçirilməsi baxımından əhəmiyyət daşıyır.
İctimai mövqe və nəsil yaddaşı
Natiq Məmmədovun bioqrafiyasında onun ictimai mövqeyini və ailə nəslinə bağlılığını əks etdirən sənədlər də mövcuddur. 2005-ci il avqustun 11-də ona Azərbaycan Respublikası Əsilzadələr Məclisinin üzvü olduğunu təsdiqləyən sənəd verilib. Bu fakt onun nəslinin əsilzadələr cərgəsində olduğunu təsdiqləyir.
1995-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan Natiq Məmmədovun ictimai-siyasi fəaliyyəti uzun illər dövlət idarəçiliyi ilə bağlı olub. Dövlətə xidmətin əsas meyarı isə yalnız vəzifə tutmaq deyil, üzərinə düşən məsuliyyəti yerinə yetirmək, dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinə töhfə vermək və cəmiyyətin ehtiyaclarına diqqətlə yanaşmaqdır.
Onun xidmətləri müxtəlif təltif və fəxri adlarla da qiymətləndirilib. 2004-cü ildə maarifçilik sahəsində xidmətlərinə görə Yusif Məmmədəliyev adına medalla təltif olunması, 2011-ci ildə "Əməkdar turizm işçisi" fəxri adını alması bu bioqrafiyanın qeyd olunan məqamlarındandır. 2017-ci ildə dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə "Tərəqqi" medalı ilə təltif olunması da onun uzunmüddətli dövlət xidməti ilə bağlı təqdim edilən məlumatlar sırasındadır.
Yubiley - görülən işlərə və keçilən yola nəzər
Yetmiş illik yubiley insanın keçdiyi yola, qazandığı təcrübəyə və cəmiyyətə verdiyi töhfələrə nəzər salmaq üçün əlamətdar fürsətdir. Natiq Məmmədovun həyat və fəaliyyətində səhiyyədən dövlət idarəçiliyinə, Şamaxının inkişafından sosial müdafiə sahəsinə, yerli idarəçilikdən beynəlxalq əməkdaşlığa qədər müxtəlif istiqamətlər yer alır.
Bu bioqrafiyanın ayrı-ayrı mərhələlərini birləşdirən əsas xətt dövlət qulluğu və ictimai məsuliyyətdir. Şamaxıda həyata keçirilən quruculuq tədbirləri, mədəni irsin qorunması, şəhid ailələrinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönələn sosial layihələr və sonrakı illərdə sosial müdafiə sahəsində fəaliyyəti onun peşəkar yolunun mühüm hissələridir.
Dövlətə sədaqət, Vətənə xidmət və xalqa fayda vermək anlayışları yalnız sözlə deyil, konkret işlərlə məna qazanır. İctimai vəzifənin dəyəri də məhz bu məsuliyyətin necə yerinə yetirilməsi ilə müəyyən olunur.
Natiq Nəsir oğlu Məmmədovu 70 illik yubileyi münasibətilə təbrik edir, ona möhkəm cansağlığı, ailə səadəti və gələcək həyatında xoş günlər arzulayırıq. Arzu edirik ki, keçilmiş yolun təcrübəsi və dövlətə xidmət illərinin xatirələri bundan sonra da onun həyatında qürur mənbəyi olsun.
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