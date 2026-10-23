В Ашхабаде проходит заключительный день конференции и выставки OGT 2026 - ФОТО

В Ашхабаде проходит заключительный день 31-й Международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана" (OGT 2026).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня участники обсуждают вопросы сокращения выбросов метана, повышения экологической эффективности и энергоэффективности, а также роль природного газа в обеспечении сбалансированного и устойчивого энергетического будущего.

Одна из сессий посвящена международному сотрудничеству в области сокращения выбросов метана, внедрению решений для повышения эффективности энергетического сектора и развитию устойчивой энергетики.

Участники рассматривают возможности международного обмена опытом и технологиями, направленными на сокращение выбросов парниковых газов и улучшение экологических показателей нефтегазовой отрасли. Кроме того, обсуждается роль природного газа в формировании сбалансированной энергетической системы.

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