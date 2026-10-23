Классическое наследие Азербайджана - Назим Аливердибеков и Мамед Гулиев - ФОТО

В Международном центре мугама состоялся концерт хора имени Джахангира Джахангирова, объединивший музыку, историю и память о выдающихся представителях азербайджанской композиторской школы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в пресс-службе центра.

Концерт "Музыкальный мир двух композиторов" был посвящен двум знаменательным датам - 100-летию со дня рождения Назима Аливердибекова и 90-летию Мамеда Гулиева. Вечер стал возможностью вновь обратиться к творчеству композиторов, чья музыка занимает особое место в национальной культуре, и напомнить об их значительном вкладе в развитие азербайджанского музыкального искусства.

Заслуженный деятель искусств, профессор Зумруд Дадашзаде рассказала о жизни и творчестве композиторов, отметив смелость их художественных замыслов и стремление к освоению новых музыкальных форм. В частности, Мамед Гулиев является автором "Обманутых звезд" - первой и единственной оперы-сатиры в Азербайджане. В творчестве Назима Аливердибекова особое место занимает органная версия "Баяты-Шираз", которая впоследствии получила сценическое воплощение в музыкально-хореографической миниатюре, объединившей танец, вокал и поэзию.

По словам Зумруд Дадашзаде, подобные произведения расширяли выразительные возможности национальной музыки и обогащали ее новыми художественными решениями.

Ведущей вечера была Камила Бабаева.

В исполнении хора имени Джахангира Джахангирова прозвучали избранные произведения Назима Аливердибекова и Мамеда Гулиева. В концерте также приняли участие народная артистка Гюльянаг Мамедова и другие известные представители искусства.

Вечер прошел под художественным руководством и управлением заслуженного учителя Тараны Юсифовой. Концерт объединил любителей музыки, позволив им прикоснуться к наследию двух композиторов, оставивших заметный след в истории азербайджанской музыкальной культуры.